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"Холостяк" Терен "послав" українку, бо "не знайшов інших слів": чому стався конфлікт

Середа 15 січня 2025 18:55
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"Холостяк" Терен "послав" українку, бо "не знайшов інших слів": чому стався конфлікт Олександр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Автор: Любов Блажко

Головний герой 13 сезону "Холостяка" Олександр Терен поскандалив з однією з інтернет-користувачок. В особисті йому написала українська модель Ліана, яка нині мешкає у Гданську, та розкритикувала ветерана через мовне питання.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram захисника розповідає детальніше про цей конфлікт.

Чому сталася суперечка

Користувачка розкритикувала Олександра за те, що він дуже негативно та категорично сприймає російську мову. У своєму повідомленні Ліана залишила багато погроз, і у відповідь Терен вирішив послати її на три букви. Скриншот листування він оприлюднив у stories.

З повідомлення можна помітити, що Ліана звернулася до військового російською мовою, що безперечно вплинуло на відповідь Олександра.

"Розчарована. Терпіти не можу таких, як ти, людей. Мізків немає. Мова – це засіб спілкування. Це я, українка, тобі кажу, яка втратила батька на війні в 2014-му, і яка все життя з моєю сім'єю розмовляю російською. Чи ти будеш на своїх кидатися, як пес? Ну так, ти якщо так із коханою людиною обійшовся, що казати про решту... Тобі потрібно жити в окопі! А не ламати психіку людей", - написала юзерка.

"Навіщо тобі стосунки? Тобі не по зубах адекватна жінка! З дітьми він би не говорив російською... Ідіот. Через таких, як ти, і розпалюється ненависть. У політику не збираєшся часом? Гроші в людей красти зі своєю державою. Цікаво, ти тільки на словах такий сміливий... Вчинив, як чайник. Це тобі комплімент", - також зауважила вона.

&quot;Холостяк&quot; Терен &quot;послав&quot; українку, бо &quot;не знайшов інших слів&quot;: чому стався конфліктОлександр Терен поскандалив з підписницею (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

"Іди нах** вата", - відповів їй Терен.

Користувачка не залишила це без відповіді й також дала різкий коментар.

"Ну ти і сволота. Іди воюй, у тебе ще дві руки є", - випалила дівчина.

Коментуючи своє рішення "послати" українку, Терен зазначив, що "не знайшов інших слів".

"Я майже ніколи так не відповідаю, але буду відвертим - через свій емоційний стан не знайшов інших слів. Всі, хто хоче, все зрозуміють. Дякую тим, хто пише гарні слова та рухається в одному напрямку позитивних змін навколо нас", - зазначив головний герой "Холостяка".

&quot;Холостяк&quot; Терен &quot;послав&quot; українку, бо &quot;не знайшов інших слів&quot;: чому стався конфліктОлександр Терен поскандалив з підписницею (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

До слова, Олександр Терен - військовослужбовець-ветеран, який втратив на війні обидві ноги. Захисник після закінчення служби став головним героєм романтичного реаліті, де у фіналі обрав волонтерку та перекладачку Інну Бєлєнь. І зі своєю обраницею він також мав суперечку на тлі мовного питання.

&quot;Холостяк&quot; Терен &quot;послав&quot; українку, бо &quot;не знайшов інших слів&quot;: чому стався конфліктІнна Бєлєнь та Олександр Терен (фото: instagram.com/innka_belen)

Нещодавно фіналістка "Холостяка" Анастасія Юзьвак прокоментувала публічну сварку Терена з коханою.

Тим часом переможниця "Холостяка" зізналася, скільки дітей хоче народити і всиновити.

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