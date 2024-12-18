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Грабар відповів, чому відмовився стати головним героєм "Холостяка": "Я переконав їх"

Середа 18 грудня 2024 22:25
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Грабар відповів, чому відмовився стати головним героєм "Холостяка": "Я переконав їх" Назар Грабар (фото: instagram.com/nazargrabar)
Автор: Любов Блажко

Новим героєм романтичного реаліті "Холостяк" міг стати танцівник, модель та військовослужбовець Назар Грабар. Проте він відмовився від участі, і тепер знаменитість детально пояснив, чому прийняв саме таке рішення.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю Аліні Шаманській пише про це детальніше.

Чому Грабар не захотів стати новим "Холостяком"

Хореограф пояснив, що не прийняв пропозицію телеканалу, оскільки у шоу, на його думку, присутні моменти неправдивості. Назара вмовляли стати головним героєм близько року, і він навіть пройшов відбір, сам того не підозрюючи.

"Я пройшов кастинг і навіть не зрозумів, що то був він. Мені зателефонували по FaceTime із каналу СТБ і ми просто спілкувалися, типу інтерв'ю. Я сидів у машині і ми розмовляли. Через тиждень мені написали: "Вітаємо, вас взяли". Я був такий: "Куди взяли?" Мені кажуть, що інтерв'ю – це був кастинг. У мене була зустріч із режисером, директором каналу і все це. Ми тоді класно поговорили, а я переконав їх, що мене брати не потрібно", - розповів деталі танцівник.

Грабар відповів, чому відмовився стати головним героєм &quot;Холостяка&quot;: &quot;Я переконав їх&quot;скриншоти з інтерв'ю Грабар відповів, чому відмовився стати головним героєм &quot;Холостяка&quot;: &quot;Я переконав їх&quot;скриншоти з інтерв'ю

Також Грабар пригадав момент, коли "підловив" "Холостяка" на неправді.

"У мого друга Гурича Юри, з яким ми танцювали у Лободи, взяли мотоцикл для реаліті. Якось я вмиваюся, моя дружина дивиться шоу, і тут чую звуки знайомого мотоцикла. А у байкера слух заточений. Я підходжу до телевізора і бачу якусь жінку, яка їде на мотоциклі в шоломі мого товариша. Незрозуміло як під'їжджає до цього "холостяка", типу байкерша все своє життя. Знімає Юрин шолом і віддає цьому чуваку зі словами: "Це тобі подарунок від мене". Ось що таке шоу "Холостяк", - сказав Назар.

Через цю ситуацію, а також низку інших причин, модель не захотів ставати головним героєм популярного шоу. Він також щиро розуміє, що не готовий виконувати вказівки, яких би від нього вимагали творці "Холостяка".

Наостанок Грабар додав, що цей проєкт для нього в більшій мірі "не про кохання, а про піар". На його думку, туди йдуть "за медійністю".

Тим часом "Холостяк" Терен розсекретив, що для нього важливо у стосунках.

Також ми писали про те, що зірка "Холостяка" розповіла про правила та умови життя учасниць реаліті.

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