"Холостяк" Терен назвав "червоні прапорці" у жінках та спровокував суперечки словами про 5 дітей

Уже зовсім скоро глядачі побачать фінальні випуски реаліті-шоу про кохання "Холостяк-13" з ветераном війни Олександром Будьком з позивним "Терен". Нещодавно він розповів про те, що для нього важливо у стосунках , а тепер назвав "червоні прапорці" в жінках. Один із пунктів викликав хвилю обговорення в мережі.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його новий пост в Instagram .

"Ну що ж, про мої червоні прапорці поговорили, тепер моя черга. Червоні прапорці в жінках", - написав він.

Потім він написав свій список:

Російськомовність. Не підтримую цього не те, що в стосунках, а й загалом

Неповага до всього українського. Думаю, тут пояснювати не потрібно

Брак підтримки. Я багато чого пробую нового в житті. Можливо, не всі ці речі потрібні, але відчувати підтримку коханої дійсно важливо

Відсутність самостійності. Для мене важливо, щоб у моєї коханої були свої інтереси, цілі та можливості їх реалізовувати. Я залюбки допоможу в цьому

Недалекість

Відсутність почуття гумору

Невміння або небажання розуміти словник безбар'єрності

Небажання мати 5 дітей.

Холостяк розповів, що він не сприймає в жінках (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Як відреагували в мережі

Фоловери Олександра тут же почали коментувати публікацію. Найбільше коментарів стосувалося останнього пункту про 5 дітей. Судячи з усього, багато хто не зрозумів гумор холостяка і почав писати свою думку, а також критику. Деякі порадили Терену самому "виносити" і "народити":

"Спочатку спробуй одну свою дитину трохи підняти і вже 5-ро не захочеш. У процесі зрозумієш, що п'ятеро, напевно, забагато в наш час. Я не хейтер, просто моя думка, у мене дворічна дитина, ми її хотіли, всі допомагають"

"Якщо медичний прогрес дасть змогу виносити чоловікові, то вперед, я своїх двох квіточок життю вже подарувала, залюбки триматиму героя на пологах за руку, всіляко підтримаю, але, звісно, нехай не забуває про самостійність і самореалізацію"

"Якщо в майбутньому придумають, як чоловік може виносити дитину, то я хочу 10"

"Одна дитина це +-3 роки випадає у жінки за пунктом самостійності та реалізації. І потім дуже важко поєднувати самореалізацію і материнство. Зрозуміло, що про 5 дітей - це прикол холостяка"

"Народження і виховання 5 дітей не сумісні з професійними амбіціями по самореалізації, фінансовій незалежності та й почуття гумору може заклинити десь між 3 і 4 декретом. Цікаво подивитися, чи існують у реальності такі жінки"

"Як завжди до жінки завищені очікування. І дітей народжуй, і при цьому кар'єру май, почуття гумору при дітях не втрать і купа всього. Перебуваючи в 3-му декреті я розумію, наскільки це великі вимоги, маючи маленьких дітей"

"Олександре, а з чого ви взяли, що у вас гарне почуття гумору?"

"Реалізована зі своїми інтересами і 5 дітьми. Покажіть мені таку".

Нагадаємо, Терен - військовий, ветеран, громадський діяч, автор книги "Історія впертого чоловіка" та учасник збірної Invictus Games.

До 24 лютого 2022 року Олександр працював баристою, однак після початку повномасштабного вторгнення став добровольцем батальйону "Карпатська Січ", а потім командиром взводу.

24 серпня 2022 року він отримав серйозне поранення обох ніг, після чого їх ампутували.

Олександр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)