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"Холостяк" Терен назвав "червоні прапорці" у жінках та спровокував суперечки словами про 5 дітей

Четвер 19 грудня 2024 11:02
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"Холостяк" Терен назвав "червоні прапорці" у жінках та спровокував суперечки словами про 5 дітей Олександр Будько з позивним "Терен" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Автор: Катерина Собкова

Уже зовсім скоро глядачі побачать фінальні випуски реаліті-шоу про кохання "Холостяк-13" з ветераном війни Олександром Будьком з позивним "Терен". Нещодавно він розповів про те, що для нього важливо у стосунках, а тепер назвав "червоні прапорці" в жінках. Один із пунктів викликав хвилю обговорення в мережі.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його новий пост в Instagram.

"Ну що ж, про мої червоні прапорці поговорили, тепер моя черга. Червоні прапорці в жінках", - написав він.

Потім він написав свій список:

  • Російськомовність. Не підтримую цього не те, що в стосунках, а й загалом
  • Неповага до всього українського. Думаю, тут пояснювати не потрібно
  • Брак підтримки. Я багато чого пробую нового в житті. Можливо, не всі ці речі потрібні, але відчувати підтримку коханої дійсно важливо
  • Відсутність самостійності. Для мене важливо, щоб у моєї коханої були свої інтереси, цілі та можливості їх реалізовувати. Я залюбки допоможу в цьому
  • Недалекість
  • Відсутність почуття гумору
  • Невміння або небажання розуміти словник безбар'єрності
  • Небажання мати 5 дітей.

&quot;Холостяк&quot; Терен назвав &quot;червоні прапорці&quot; у жінках та спровокував суперечки словами про 5 дітей

Холостяк розповів, що він не сприймає в жінках (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Як відреагували в мережі

Фоловери Олександра тут же почали коментувати публікацію. Найбільше коментарів стосувалося останнього пункту про 5 дітей. Судячи з усього, багато хто не зрозумів гумор холостяка і почав писати свою думку, а також критику. Деякі порадили Терену самому "виносити" і "народити":

  • "Спочатку спробуй одну свою дитину трохи підняти і вже 5-ро не захочеш. У процесі зрозумієш, що п'ятеро, напевно, забагато в наш час. Я не хейтер, просто моя думка, у мене дворічна дитина, ми її хотіли, всі допомагають"
  • "Якщо медичний прогрес дасть змогу виносити чоловікові, то вперед, я своїх двох квіточок життю вже подарувала, залюбки триматиму героя на пологах за руку, всіляко підтримаю, але, звісно, нехай не забуває про самостійність і самореалізацію"
  • "Якщо в майбутньому придумають, як чоловік може виносити дитину, то я хочу 10"
  • "Одна дитина це +-3 роки випадає у жінки за пунктом самостійності та реалізації. І потім дуже важко поєднувати самореалізацію і материнство. Зрозуміло, що про 5 дітей - це прикол холостяка"
  • "Народження і виховання 5 дітей не сумісні з професійними амбіціями по самореалізації, фінансовій незалежності та й почуття гумору може заклинити десь між 3 і 4 декретом. Цікаво подивитися, чи існують у реальності такі жінки"
  • "Як завжди до жінки завищені очікування. І дітей народжуй, і при цьому кар'єру май, почуття гумору при дітях не втрать і купа всього. Перебуваючи в 3-му декреті я розумію, наскільки це великі вимоги, маючи маленьких дітей"
  • "Олександре, а з чого ви взяли, що у вас гарне почуття гумору?"
  • "Реалізована зі своїми інтересами і 5 дітьми. Покажіть мені таку".

Нагадаємо, Терен - військовий, ветеран, громадський діяч, автор книги "Історія впертого чоловіка" та учасник збірної Invictus Games.

До 24 лютого 2022 року Олександр працював баристою, однак після початку повномасштабного вторгнення став добровольцем батальйону "Карпатська Січ", а потім командиром взводу.

24 серпня 2022 року він отримав серйозне поранення обох ніг, після чого їх ампутували.

&quot;Холостяк&quot; Терен назвав &quot;червоні прапорці&quot; у жінках та спровокував суперечки словами про 5 дітей

Олександр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Раніше "Холостяк" Терен відверто розповів про перший секс після поранення.

Також читайте, що астролог розкрила секрети ветерана і назвала жінку, яка йому потрібна.

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