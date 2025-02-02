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Терен натякнув на розрив з переможницею "Холостяка"

Олександр Терен з Інною Бєлєнь (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Автор: Іванна Пашкевич

Головний герой "Холостяка-13" Олександр Терен слідом за переможницею проєкту, волонтеркою Інною Бєлєнь, натякнув на їхній розрив.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram ветерана війни.

Після публічного конфлікту через інтерв’ю Славі Дьоміну Інна робить неоднозначні заяви у соцмережах, якими натякає, що у них з Олександром не все добре у стосунках.

Юзери припускають, що пара розпалася. Однак від прямої відповіді на запитання, чи дійсно це так, Будько та Бєлєнь утримуються.

Фоловери поцікавилися у ветерана, які наразі у нього стосунки з переможницею "Холостяка".

Олександр Терен з Інною Бєлєнь (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Олександр відповів, опублікувавши фото листа з рядками з вірша Василя Симоненка "Ображайся": 

"Все одно я люблю твої очі, 

І волосся твоє сумне. 

Хай досада чи гнів жевріє, 

Хай до сліз я тебе озлю - 

Ти для мене не тільки мрія, 

Я живою тебе люблю."В яких стосунках Терен і Бєлєнь (скріншот)

Терен зазначив, що цей лист був написаний перед останньою церемонією, яка стала для нього хвилюючою. 

"Але ж зараз не проєкт? Тому на цьому етапі хочу залишити особисте поза увагою настільки, наскільки це можливо. Мені цей період дається не просто, і як тільки я його пройду - одразу з вами поділюсь", - запевнив Будько.

Що сталося між Тереном та Інною Бєлєнь

Нещодавно Інна дала інтерв'ю Славі Дьоміну, в якому обговорили мовне питання та війну. Вона зазначила, що не слід бути категоричними до людей, які тільки починають вивчати українську мову, і що потрібно бути лояльними та заохочувати їх до навчання.

Терен не був задоволений такою позицією своєї партнерки і висловив, що ці слова стали для нього певною несподіванкою. Крім того, він засудив Дьоміна за те, що той заявив, ніби для нього війна триває лише три роки, а не більше десяти, як є насправді.Олександр Терен з Інною Бєлєнь (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Попри публічну суперечку, Інна та Олександр підтвердили, що їхні стосунки тривають. При цьому волонтерка не приховувала, що відчула образу через ситуацію, яка склалася.

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