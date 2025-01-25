Фіналістка "Холостяка" назвала "найбільше лицемірство", про яке мовчать всі учасниці реаліті
Фіналістка проекту "Холостяк" Анастасія Юзьвак відверто висловилася про шоу та те, про що не хочуть говорити інші учасниці. Дівчина не приховує власні думки щодо реаліті.
В інтерв'ю РБК-Україна Юзьвак розповіла, що вважає "найбільшим лицемірством" на "Холостяку".
Вся річ у тому, що Анастасія не приховує, що дівчата йдуть на проект не лише за коханням. Участь в такому шоу здатна дати піар та медійність. Втім, зазвичай учасниці реаліті все це спростовують та кажуть, що їх цікавлять лише стосунки з головним героєм.
"Я вважаю, що це пряме лицемірство, це найбільше лицемірство учасниць проекту. На жаль, ця частина зйомок не увійшла в один з епізодів, коли була сцена з Грішею Решетником. Ми грали в мафію, Гріша запитав у мене прямо: "Анастасія, хто сюди прийшов заради піару?". І я відповіла: "Кожна з нас з якимось відсотком прийшла сюди заради піару, так само як і головний герой", - пригадала Юзьвак.
За словами Анастасії, під час зйомок у дівчат дійсно можуть виникати почуття. Втім, це відбувається не одразу. На "Холостяку", зізналася Юзьвак, вона теж почала відчувати себе інакше.
Настя Юзьвак (фото надане СТБ)
"Ти чекаєш на побачення, в тебе змінюються бажання, пріоритети. Але з самого початку, поки ще ніхто не знав Сашу особисто, ніхто не знав, чи складуться з ним стосунки. Так само і Саша. Можливо, йому взагалі б ніяка з дівчат не сподобалася в інших умовах", - розповіла Анастасія.
"Я вважаю, що кожна дівчина прийшла на проект трішки заради піару і розвитку, в тому числі соціальних мереж. Тому це найвищого рівня лицемірство, коли дівчата кажуть, що йдуть не за піаром, а лише за коханням", - резюмувала вона.
Чому Юзьвак не стала переможницею "Холостяка"
Нагадаємо, Анастасія дійшла до фіналу. В останньому епізоді, коли залишилися лише вона та Інна Бєлєнь, Олександр Терен зробив свій вибір, хоча й не приховував, що вагався.
Ветеран подарував обручку Інні, а Настя поїхала додому. Втім, дівчина зазначала, що не шкодує про участь в реаліті. Ба більше, якби вона могла щось змінити та "переграти" - вона не стала б користуватися такою можливістю.
А сам Терен пояснював своє рішення тим, що саме з Інною у нього багато спільного. Бєлєнь, за словами "Холостяка", має чимало якостей, які його приваблюють.