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Переможниця "Холостяка" показала трендові чоботи, які мають бути у гардеробі кожної модниці

Неділя 02 лютого 2025 13:57
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Переможниця "Холостяка" показала трендові чоботи, які мають бути у гардеробі кожної модниці Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)
Автор: Катерина Собкова

Переможниця 13-го сезону романтичного проєкту "Холостяк" Інна Бєлєнь, яка після закінчення шоу помітно схудла, продемонструвала в мережі стильний образ із ковбойськими чобітьми.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки вирішило детальніше розібрати її "лук" і розповісти, чому така модель чобіт повинна бути в гардеробі кожної модниці.

Для повсякденного образу переможниця "Холостяка" обрала коротку сукню в біло-коричневу клітинку, а також чорну куртку-косуху. Доповнити їх вона вирішила трендовими ковбойськими чобітьми зі світло-коричневої замші, а також мініатюрною бежевою сумочкою.
Переможниця &quot;Холостяка&quot; показала трендові чоботи, які мають бути у гардеробі кожної модниці
Скриншот

Чому ковбойські чоботи стали трендом

Повернення ретро-стилів

Мода завжди циклічна, і 2025 року спостерігається повернення до елементів 70-х і 80-х років, коли ковбойські чоботи були на піку популярності. Ковбойські чоботи асоціюються з американською культурою і ковбойським духом, що робить їх частиною вінтажного стилю, який повертається.
Переможниця &quot;Холостяка&quot; показала трендові чоботи, які мають бути у гардеробі кожної модниці
Варіант образу з ковбойськими чобітьми і джинсами (фото: instagram.com/alicezielasko)

Елементи кантрі та вестерн у моді

В останні кілька років ми спостерігаємо посилений інтерес до вестерн-стилю, який охоплює не тільки ковбойські чоботи, а й інші елементи, як-от джинси з бахромою, шкіряні куртки та крислаті капелюхи. Цей тренд продовжує набирати популярність у 2025 році.
Переможниця &quot;Холостяка&quot; показала трендові чоботи, які мають бути у гардеробі кожної модниці
Стильний образ із ковбойками (фото: instagram.com/amaka.hamelijnck)

Комфорт і універсальність

Ковбойські чоботи не тільки стильні, а й зручні, особливо з урахуванням їхньої стійкої підошви та високоякісних матеріалів. В умовах сучасних модних тенденцій, де комфорт стає дедалі важливішим, вони стають не тільки елементом декору, а й функціональною частиною гардероба.
Переможниця &quot;Холостяка&quot; показала трендові чоботи, які мають бути у гардеробі кожної модниці
Варіант на кожен день (фото: instagram.com/aniyahmorinia)

Універсальність і адаптація

Сучасні ковбойські чоботи адаптовані під різні стилі. Вони можуть бути як класичними шкіряними, так і більш сучасними з яскравими принтами або з незвичних матеріалів, що робить їх придатними як для повсякденного носіння, так і для вечірніх виходів.
Переможниця &quot;Холостяка&quot; показала трендові чоботи, які мають бути у гардеробі кожної модниці
Ковбойські чоботи в тренді (фото: instagram.com/maddiebriell)

Раніше ми розповіли про прикраси як головний акцент в образі.

Також Дорофєєва, Нікітюк і колишня Остапчука показали ідеї для стильних образів зі спідницями.

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