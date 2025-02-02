Терен намекнул на разрыв с победительницей "Холостяка"

После публичного конфликта из-за интервью Славе Демину Инна делает неоднозначные заявления в соцсетях, которыми намекает, что у них с Александром не все хорошо в отношениях.

Юзеры предполагают, что пара распалась. Однако от прямого ответа на вопрос, действительно ли это так, Будько и Белень воздерживаются.

Фолловеры поинтересовались у ветерана, какие сейчас у него отношения с победительницей "Холостяка".

Александр Терен с Инной Белень (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Александр ответил, опубликовав фото письма со строками из стихотворения Василия Симоненко "Обижайся":

"Все равно я люблю твои глаза,

И волосы твои печальные.

Пусть досада или гнев теплится,

Пусть до слез я тебя озлю -

Ты для меня не только мечта,

Я живой тебя люблю." В каких отношениях Терен и Белень (скриншот)

Терен отметил, что это письмо было написано перед последней церемонией, которая стала для него волнительной.

"Но ведь сейчас не проект? Поэтому на этом этапе хочу оставить личное вне поля зрения настолько, насколько это возможно. Мне этот период дается не просто, и как только я его пройду - сразу с вами поделюсь", - заверил Будько.

Что произошло между Тереном и Инной Белень

Недавно Инна дала интервью Славе Демину, в котором обсудили языковой вопрос и войну. Она отметила, что не следует быть категоричными к людям, которые только начинают изучать украинский язык, и что нужно быть лояльными и поощрять их к обучению.

Терен не был доволен такой позицией своей партнерши и выразил, что эти слова стали для него определенной неожиданностью. Кроме того, он осудил Демина за то, что тот заявил, будто для него война длится всего три года, а не более десяти, как есть на самом деле. Александр Терен с Инной Белень (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Несмотря на публичный спор, Инна и Александр подтвердили, что их отношения продолжаются. При этом волонтер не скрывала, что почувствовала обиду из-за сложившейся ситуации.