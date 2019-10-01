Тепло улетает: синоптики предупредили о сильном похолодании

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине испортится к концу текущей недели

Погода в Украине в среду, 2 октября, ожидается теплой и комфортной в большинстве областей страны. Некоторые регионы накроет сильным штормовым ветром, с порывами до 12 м/с. Кроме того, синоптики предупреждают, что 2 октября – это последний теплый день, после него – начнется резкое похолодание во многих областях.

Погода на востоке Украины ожидается солнечная и теплая, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха составит +6 +8 градусов, днем воздух прогреется до +18 +22 градусов.

В южных областях возможна небольшая облачность, без осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться от +8 до +13 градусов, днем столбики термометров покажут от +21 до +24 градусов. В Крыму без осадков, солнечно. Ночью +9 +11 градусов, днем воздух нагреется до +22 +24 градусов.

На севере Украины ожидается теплая и солнечная погода, осадки не прогнозируются. Ночью +7 +9 градусов, днем потеплеет до +20 +22 градусов.

В западных областях будет солнечная, ясная погода, без осадков. Ночью от +7 до +10 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +21 +23 градусов, в нескольких областях ожидается до +24 +25 градусов.

В центральной части страны без осадков, солнечно. Ночью от +6 до +8 градусов, днем прогреется до +21 +23 градусов.

В Киеве 2 октября синоптики прогнозируют солнечную и ясную погоду, без осадков. Ночью будет прохладно, +8 +10 градусов, днем потеплеет до +20 +22 градусов.

Карта погоды на 2 октября

А вот в четверг, 3 октября, часть Украины затянет дождями, и дневная температура воздуха резко опустится, до +12 +14 градусов. Солнечная и суха погода сохранится только на юге и востоке Украины – туда дожди доберутся в пятницу, 4 октября.

Карта погоды в Украине на 4 октября