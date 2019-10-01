Последние теплые дни: синоптик предупредила о сильном похолодании

Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине вскоре покажет свой скверный характер

Погода в Украине в среду, 2 октября, подарит житлям страны уникальный синоптический день. Но вскоре ситуация кардинально изменится. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Наталка Диденко.

По словам синоптика, завтра на всей террритории страны будет тепло и солнечно. Температура воздуха составит от +19 до +24 градусов. Немного нарушить эту октябрьскую идиллию сможет разве что порывистый ветер.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве завтра будет сухо, тепло, температура около +20 градусов.

Но уже в четверг в Украину ворвется похолодание вместе с дождями. И если 3 октября заморозит и зальет лишь западную часть страны, то уже до конца недели погода резко сменится во всех областях.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Ранее мы писали, что из-за сильного ливня Львов ушел под воду. В сети показали фото и видео затопленных городских улиц.