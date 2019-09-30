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Сильные морозы и снег: синоптики предупредили об аномальной погоде в октябре

STYLERЖизнь    30.09.2019 - 21:10
Сильные морозы и снег: синоптики предупредили об аномальной погоде в октябре
Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в октябре преподнесет неприятный сюрприз

Погода в Украине в октябре принесет немало сюрпризов для жителей разных областей. Как сообщили метеорологи, октябрь можно поделить условно на три периода, в которых погодные условия будут существенно отличаться. Об этом пишет издание "Акценты".

Первая декада октября ожидается сравнительно теплой. В среднем температура воздуха по Украине составит около +20 градусов, средняя температура воздуха днем ожидается на уровне от +15 до +18 градусов. На юге будет немного теплее и там прогнозируется повышение температуры воздуха до +24 градусов. В большинстве регионов будет сухо и солнечно.

Сильные морозы и снег: синоптики предупредили об аномальной погоде в октябре

Погода в Украине в октябре 2019 (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

После 10 октября в Украину придет похолодание и столбики термометров начнут ползти вниз. Ожидается от +10 до +14 градусов. На юге также станет намного прохладнее, и температура воздуха днем не превысит +15 градусов. Кроме того, вторая декада октября будет пасмурной и дождливой. Ночная температура воздуха также начнет опускаться и возможны небольшие заморозки.

Сильные морозы и снег: синоптики предупредили об аномальной погоде в октябре

Погода в Украине в октябре (Иллюстративное фото: pixabay.com)

А после 21 октября в страну ворвется настоящий аномальный холод. Метеорологи прогнозируют ночные заморозки до -10 градусов, а также предупреждают, что в последнюю неделю октября ожидается сильный туман и мокрый снег. Туман может создать серьезные неприятные осложнения для водителей, так как видимость будет не более 100 метров.

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