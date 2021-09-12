Тепло и горячая вода по-новому: что ждет украинцев в отопительном сезоне

В Кабинете министров Украины утвердили новую форму типового индивидуального договора по поставке тепловой энергии, горячей воды и обслуживанию тепловых сетей. Все жильцы многоквартирных домов должны перейти на такие договора.

Что изменится для жителей Украины в новом отопительном сезоне, рассказали на сайте Министерства развития общин и территорий Украины.

Жители Украины в ближайшее время должны будут перейти на новые договора по поставке тепловой энергии, горячей воды и обслуживанию тепловых сетей. Стоит отметить, что при отсутствии заключенного договора, поставщик услуг опубликует такой договор на своем официальном сайте и автоматически будет считаться, что все потребители получили уведомление.

Напомним, ранее мы писали о том, что тарифы на коммунальные услуги в Украине выросли на 30% за год.

А также мы писали о том, что в октябре в Украине изменятся тарифы на электроэнергию.