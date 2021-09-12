Тепло и горячая вода по-новому: что ждет украинцев в отопительном сезоне

В Кабинете министров Украины утвердили новую форму типового индивидуального договора по поставке тепловой энергии, горячей воды и обслуживанию тепловых сетей. Все жильцы многоквартирных домов должны перейти на такие договора.
Что изменится для жителей Украины в новом отопительном сезоне, рассказали на сайте Министерства развития общин и территорий Украины.
Жители Украины в ближайшее время должны будут перейти на новые договора по поставке тепловой энергии, горячей воды и обслуживанию тепловых сетей. Стоит отметить, что при отсутствии заключенного договора, поставщик услуг опубликует такой договор на своем официальном сайте и автоматически будет считаться, что все потребители получили уведомление.
Что указывается в новом договоре:
Замена, ремонт и обслуживание счетчиков (домовые, в том числе) будут проводиться за счет потребителей.
Сумма начислений за отопление изменится. В нее теперь входит сумма за полученное тепло, абонентская плата, плата за техническое обслуживание внутридомовых сетей.
В тариф на отопление входит плата за производство, транспортировку и поставку тепловой энергии.
В новом договоре уже прописана возможность изменения тарифов.
Оплачивать счет нужно не позже последнего дня месяца, который следует за расчетным.
По желанию потребителя можно вносить авансовые платежи.
Если потребитель не укажет сроки, за которые он осуществляет оплату, поставщик имеет право зачислить эту сумму в счет старого долга.
Потребитель имеет право бесплатно получать информацию о тарифе, претендовать на перерасчет, если услуга не предоставлялась или была некачественная.
Поставщик освобождается от ответственности, если докажет, что на стыке внутридомовых систем и инженерных систем услуга была нужного качества. Если вину поставщика удастся доказать, то штраф – 0,01% от среднесуточного тарифа (тариф будет браться за прошлый сезон, а не действующий).
Потребитель обязан своевременно вносить оплату за услугу и пускать проверяющих в дом по первому требованию.
Если квартира потребителя отключена от отопления, то он все равно вынужден будет оплачивать счета и покрывать затраты на отопления мест общего пользования.
Поставщик имеет право ограничить или полностью прекратить подачу услуги при неуплате или оплате в неполном объеме.
Штраф за несвоевременный платеж за отопление составляет 0,01% от среднесуточной стоимости услуг за каждый день просрочки.