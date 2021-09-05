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В октябре изменятся тарифы на электроэнергию: сколько придется платить украинцам

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Воскресенье 05 сентября 2021 19:21
В октябре изменятся тарифы на электроэнергию: сколько придется платить украинцам Сколько будем платить за электроэнергию с октября 2021 года (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Тарифы на электроэнергию в Украине изменятся и с 1 октября начнут действовать новые цены. Более 80% украинцев смогут платить за свет меньше, так как будет установлена новая тарификация.

Об этом говорится в постановлении №859, которое было принято Кабинетом министров 11 августа 2021 года.

Согласно этому документы, тариф для населения при потреблении до 250 КВт⋅ч снизится на 14% и составит 1,44 грн за 1 кВт⋅ч. Если потребление электроэнергии будет превышать в домохозяйстве 250 кВт⋅ч, то оплата будет начисляться по другому тарифу – 1,68 за 1 кВт⋅ч.

Стоит отметить, что при превышении расхода электроэнергии свыше 250 кВт⋅ч, повышенный тариф будет начисляться на все использованные киловатты, а не только на те, которые будут использованы сверх 250 кВт⋅ч.

Тариф в 1,68 грн за 1 кВт⋅ч будет действовать для всех бытовых потребителей, а также для общежитий, где расчет за электроэнергию производится по общему счетчику. Еще такой тариф будет действовать для дач, дачно-строительных кооперативов, садовых товариществ и гаражно-строительных кооперативов на технические цели и освещение территории.

По фиксированной цене электроэнергию будут получать также юридические лица, которые сдают жилье для внутренне перемещенных лиц и религиозные организации.

Таким образом, платить меньше с 1 октября смогут только те украинцы, которые в месяц потребляют не более 250 кВт⋅ч – для них будет действовать тариф в 1,44 кВт⋅ч. Данный тариф будет действовать до 30 апреля 2022 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2022 году могут снизить тарифы на электроэнергию.

А также рассказывали о том, как изменятся тарифы на коммунальные услуги осенью 2021 года.

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