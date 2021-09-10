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Тарифы на коммуналку в Украине выросли за год на 30%: что подорожало больше всего

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Пятница 10 сентября 2021 21:16
Тарифы на коммуналку в Украине выросли за год на 30%: что подорожало больше всего Коллаж РБК-Украина: как изменились тарифы на коммунальные услуги в Украине за год
Автор: Владимир Костырин

В Украине тарифы на коммунальные услуги - за газ, воду, свет, квартплату и прочее - подорожали за год почти на 30%. Платежки растут, и продолжают накапливаться долги населения по оплате за ЖКХ.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Госстата.

Как изменились тарифы на коммуналку

  • Стоимость газа для населения за год увеличилась на 96,1%.
  • За электроэнергию гражданам приходится платить на 36,6% больше, чем год назад.
  • Тарифы на отопление и горячую воду увеличились на 13,9%.
  • Тарифы на водоснабжение выросли на 11,8%;
  • За водоотвод нужно платить на 18,6% больше;
  • Квартплата (содержание жилья и придомовых территорий) подорожала на 3,2%;

Задолженность за коммунальные услуги

По состоянию на конец июля 2021 года долги составили 64,4 миллиарда гривен. При этом в июле украинцы заплатили за коммуналку даже больше, чем было указано в платежках: 12,4 миллиарда гривен (117,3% - в счет погашения долга предыдущих периодов - начисленных за этот период сумм).

Как распределилась задолженность по выплатам граждан за коммунальные услуги на конец июля 2021-го:

  • за поставки и распределение природного газа задолженность составила 23 745 652 500 гривен;
  • за поставки тепловой энергии и горячей воды - 20 322 826 900 гривен;
  • за поставку и распределение электрической энергии - 7 138 870 000 гривен;
  • за централизованное водоснабжение и водоотвод - 6 513 671 700 гривен;
  • за управление многоквартирным домом - 5 510 717 800 гривен;
  • за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1 194 178 500 гривен.

Тарифы на коммуналку в Украине выросли за год на 30%: что подорожало больше всего

Оплата коммуналки за год: июль 2020 - июль 2021 (фото: ukrstat.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в Украине запретили отключать свет за долги в "красной" зоне карантина.

Также мы писали о том, что недавно эксперт предрек коллапс в Украине из-за долгов за коммуналку.

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Тарифы на ЖКХ Коммунальные платежи
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