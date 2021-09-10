Тарифы на коммуналку в Украине выросли за год на 30%: что подорожало больше всего
В Украине тарифы на коммунальные услуги - за газ, воду, свет, квартплату и прочее - подорожали за год почти на 30%. Платежки растут, и продолжают накапливаться долги населения по оплате за ЖКХ.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Госстата.
Как изменились тарифы на коммуналку
- Стоимость газа для населения за год увеличилась на 96,1%.
- За электроэнергию гражданам приходится платить на 36,6% больше, чем год назад.
- Тарифы на отопление и горячую воду увеличились на 13,9%.
- Тарифы на водоснабжение выросли на 11,8%;
- За водоотвод нужно платить на 18,6% больше;
- Квартплата (содержание жилья и придомовых территорий) подорожала на 3,2%;
Задолженность за коммунальные услуги
По состоянию на конец июля 2021 года долги составили 64,4 миллиарда гривен. При этом в июле украинцы заплатили за коммуналку даже больше, чем было указано в платежках: 12,4 миллиарда гривен (117,3% - в счет погашения долга предыдущих периодов - начисленных за этот период сумм).
Как распределилась задолженность по выплатам граждан за коммунальные услуги на конец июля 2021-го:
- за поставки и распределение природного газа задолженность составила 23 745 652 500 гривен;
- за поставки тепловой энергии и горячей воды - 20 322 826 900 гривен;
- за поставку и распределение электрической энергии - 7 138 870 000 гривен;
- за централизованное водоснабжение и водоотвод - 6 513 671 700 гривен;
- за управление многоквартирным домом - 5 510 717 800 гривен;
- за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1 194 178 500 гривен.
Оплата коммуналки за год: июль 2020 - июль 2021 (фото: ukrstat.gov.ua)
Ранее сообщалось, что в Украине запретили отключать свет за долги в "красной" зоне карантина.
Также мы писали о том, что недавно эксперт предрек коллапс в Украине из-за долгов за коммуналку.