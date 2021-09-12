Тепло і гаряча вода по-новому: що чекає українців в опалювальному сезоні

У Кабінеті Міністрів України затвердили нову форму типового індивідуального договору з постачання теплової енергії, гарячої води та обслуговування теплових мереж. Всі мешканці багатоквартирних будинків повинні перейти на такі договори.

Що зміниться для жителів України в новому опалювальному сезоні, розповіли на сайті Міністерства розвитку громад і територій України.

Жителі України найближчим часом повинні будуть перейти на нові договори з постачання теплової енергії, гарячої води та обслуговування теплових мереж. Варто відзначити, що при відсутності укладеного договору, постачальник послуг опублікує такий договір на своєму офіційному сайті та автоматично буде вважатися, що всі споживачі отримали повідомлення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що тарифи на комунальні послуги в Україні зросли на 30% за рік.

А також ми писали про те, що у жовтні в Україні зміняться тарифи на електроенергію.