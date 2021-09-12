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Тепло и горячая вода по-новому: что ждет украинцев в отопительном сезоне

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Воскресенье 12 сентября 2021 20:52
Тепло и горячая вода по-новому: что ждет украинцев в отопительном сезоне В Украине ввели новые правила предоставления услуг горячей воды и отопления (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Кабинете министров Украины утвердили новую форму типового индивидуального договора по поставке тепловой энергии, горячей воды и обслуживанию тепловых сетей. Все жильцы многоквартирных домов должны перейти на такие договора.

Что изменится для жителей Украины в новом отопительном сезоне, рассказали на сайте Министерства развития общин и территорий Украины.

Жители Украины в ближайшее время должны будут перейти на новые договора по поставке тепловой энергии, горячей воды и обслуживанию тепловых сетей. Стоит отметить, что при отсутствии заключенного договора, поставщик услуг опубликует такой договор на своем официальном сайте и автоматически будет считаться, что все потребители получили уведомление.

Что указывается в новом договоре:

  • Замена, ремонт и обслуживание счетчиков (домовые, в том числе) будут проводиться за счет потребителей.
  • Сумма начислений за отопление изменится. В нее теперь входит сумма за полученное тепло, абонентская плата, плата за техническое обслуживание внутридомовых сетей.
  • В тариф на отопление входит плата за производство, транспортировку и поставку тепловой энергии.
  • В новом договоре уже прописана возможность изменения тарифов.
  • Оплачивать счет нужно не позже последнего дня месяца, который следует за расчетным.
  • По желанию потребителя можно вносить авансовые платежи.
  • Если потребитель не укажет сроки, за которые он осуществляет оплату, поставщик имеет право зачислить эту сумму в счет старого долга.
  • Потребитель имеет право бесплатно получать информацию о тарифе, претендовать на перерасчет, если услуга не предоставлялась или была некачественная.
  • Поставщик освобождается от ответственности, если докажет, что на стыке внутридомовых систем и инженерных систем услуга была нужного качества. Если вину поставщика удастся доказать, то штраф – 0,01% от среднесуточного тарифа (тариф будет браться за прошлый сезон, а не действующий).
  • Потребитель обязан своевременно вносить оплату за услугу и пускать проверяющих в дом по первому требованию.
  • Если квартира потребителя отключена от отопления, то он все равно вынужден будет оплачивать счета и покрывать затраты на отопления мест общего пользования.
  • Поставщик имеет право ограничить или полностью прекратить подачу услуги при неуплате или оплате в неполном объеме.
  • Штраф за несвоевременный платеж за отопление составляет 0,01% от среднесуточной стоимости услуг за каждый день просрочки.

Напомним, ранее мы писали о том, что тарифы на коммунальные услуги в Украине выросли на 30% за год.

А также мы писали о том, что в октябре в Украине изменятся тарифы на электроэнергию.

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