Тепло и горячая вода по-новому: что ждет украинцев в отопительном сезоне
В Кабинете министров Украины утвердили новую форму типового индивидуального договора по поставке тепловой энергии, горячей воды и обслуживанию тепловых сетей. Все жильцы многоквартирных домов должны перейти на такие договора.
Что изменится для жителей Украины в новом отопительном сезоне, рассказали на сайте Министерства развития общин и территорий Украины.
Жители Украины в ближайшее время должны будут перейти на новые договора по поставке тепловой энергии, горячей воды и обслуживанию тепловых сетей. Стоит отметить, что при отсутствии заключенного договора, поставщик услуг опубликует такой договор на своем официальном сайте и автоматически будет считаться, что все потребители получили уведомление.
Что указывается в новом договоре:
- Замена, ремонт и обслуживание счетчиков (домовые, в том числе) будут проводиться за счет потребителей.
- Сумма начислений за отопление изменится. В нее теперь входит сумма за полученное тепло, абонентская плата, плата за техническое обслуживание внутридомовых сетей.
- В тариф на отопление входит плата за производство, транспортировку и поставку тепловой энергии.
- В новом договоре уже прописана возможность изменения тарифов.
- Оплачивать счет нужно не позже последнего дня месяца, который следует за расчетным.
- По желанию потребителя можно вносить авансовые платежи.
- Если потребитель не укажет сроки, за которые он осуществляет оплату, поставщик имеет право зачислить эту сумму в счет старого долга.
- Потребитель имеет право бесплатно получать информацию о тарифе, претендовать на перерасчет, если услуга не предоставлялась или была некачественная.
- Поставщик освобождается от ответственности, если докажет, что на стыке внутридомовых систем и инженерных систем услуга была нужного качества. Если вину поставщика удастся доказать, то штраф – 0,01% от среднесуточного тарифа (тариф будет браться за прошлый сезон, а не действующий).
- Потребитель обязан своевременно вносить оплату за услугу и пускать проверяющих в дом по первому требованию.
- Если квартира потребителя отключена от отопления, то он все равно вынужден будет оплачивать счета и покрывать затраты на отопления мест общего пользования.
- Поставщик имеет право ограничить или полностью прекратить подачу услуги при неуплате или оплате в неполном объеме.
- Штраф за несвоевременный платеж за отопление составляет 0,01% от среднесуточной стоимости услуг за каждый день просрочки.
Напомним, ранее мы писали о том, что тарифы на коммунальные услуги в Украине выросли на 30% за год.
А также мы писали о том, что в октябре в Украине изменятся тарифы на электроэнергию.