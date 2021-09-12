Тепло і гаряча вода по-новому: що чекає українців в опалювальному сезоні
У Кабінеті Міністрів України затвердили нову форму типового індивідуального договору з постачання теплової енергії, гарячої води та обслуговування теплових мереж. Всі мешканці багатоквартирних будинків повинні перейти на такі договори.
Що зміниться для жителів України в новому опалювальному сезоні, розповіли на сайті Міністерства розвитку громад і територій України.
Жителі України найближчим часом повинні будуть перейти на нові договори з постачання теплової енергії, гарячої води та обслуговування теплових мереж. Варто відзначити, що при відсутності укладеного договору, постачальник послуг опублікує такий договір на своєму офіційному сайті та автоматично буде вважатися, що всі споживачі отримали повідомлення.
Що вказується в новому договорі:
- Заміна, ремонт і обслуговування лічильників (будинкові, в тому числі) будуть проводитися коштом споживачів.
- Сума нарахувань за опалення зміниться. У неї тепер входить сума за отримане тепло, абонентська плата, плата за технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж.
- У тариф на опалення входить плата за виробництво, транспортування і постачання теплової енергії.
- У новому договорі вже прописана можливість зміни тарифів.
- Оплачувати рахунок потрібно не пізніше останнього дня місяця, який слідує за розрахунковим.
- За бажанням споживача можна вносити авансові платежі.
- Якщо споживач не вкаже терміни, за які він здійснює оплату, постачальник має право зарахувати цю суму в рахунок старого боргу.
- Споживач має право безкоштовно отримувати інформацію про тариф, претендувати на перерахунок, якщо послуга не надавалася або була неякісна.
- Постачальник звільняється від відповідальності, якщо доведе, що на стику внутрішньобудинкових систем та інженерних систем послуга була потрібної якості. Якщо провину Постачальника вдасться довести, то штраф-0,01% від середньодобового тарифу (тариф буде братися за минулий сезон, а не чинний).
- Споживач зобов'язаний своєчасно вносити оплату за послугу і пускати контролерів в будинок на першу вимогу.
- Якщо квартира споживача відключена від опалення, то він все одно змушений буде оплачувати рахунки та покривати витрати на опалення місць загального користування.
- Постачальник має право обмежити або повністю припинити подачу послуги при несплаті або оплаті в неповному обсязі.
- Штраф за несвоєчасний платіж за опалення становить 0,01% від середньодобової вартості послуг за кожен день прострочення.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що тарифи на комунальні послуги в Україні зросли на 30% за рік.
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