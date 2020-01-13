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Тепло будет не везде: синоптики кардинально изменили прогноз погоды

STYLERЖизнь    13.01.2020 - 21:04
Тепло будет не везде: синоптики кардинально изменили прогноз погоды
Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине неприятно удивит снегом в нескольких областях

Погода в Украине во вторник, 14 января, ожидается теплой и сухой не во всех областях страны. Местами возможен небольшой кратковременный дождь и снег, а также понижение температуры до -1 градуса.

По данным Украинского гидрометцентра, самая прохладная и неблагоприятная погода ожидается на востоке и северо-востоке страны. В Сумах и Харькове возможен мокрый снег и кратковременный дождь. В остальных восточных областях будет сухо, но облачно. Температура воздуха ночью ожидается от -1 до +1 градуса, днем от +2 до +4 градусов, в Днепре и Полтаве +3 +5 градусов.

В южных областях сухая, но облачная погода, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе от 0 до -2 градусов, днем потеплеет до +3 +5 градусов, в Одессе до +6 градусов. В Крыму без осадков, облачная погода с прояснениями. Ночью 0 +2 градусов, днем воздух прогреется до +3 +5 градусов.

На севере страны ожидается пасмурная погода, возможен дождь и мокрый снег. Ночью температура опустится до -1 градуса, днем столбики термометров покажут +3 +5 градусов.

В западных областях осадки не прогнозируются, однако возможна облачность с прояснениями. Ночная температура воздуха будет колебаться от +1 до -2 градусов, днем в большинстве областей от +3 до +6 градусов.

В центральной части страны сухо, но пасмурно, без осадков. Ночью -1 +1 градус, днем температура повысится до +3 +5 градусов.

В Киеве 14 января будет сухо, но облачно, осадки не прогнозируются. Ночью от 0 до +2 градусов, днем воздух прогреется до +3 +5 градусов.

Тепло будет не везде: синоптики кардинально изменили прогноз погоды

Карта погоды на 14 января

Синоптики прогнозируют со вторника существенное потепление, местами столбики термометров поднимутся до +5 +9 градусов. Потепление продлится недолго и уже к 18 января ожидается резкое понижение температуры до -1 +1 градуса днем, и до -4 градусов ночью. В Украине ожидается сухая погода, без осадков до конца текущей недели.

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