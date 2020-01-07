Синоптики изменили прогноз на январь и февраль: снегопады будут

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в оставшиеся месяцы зимы еще подарит украинцам снег

Погода в Украине в январе и феврале еще сможет оправдать надежды на привычную для жителей страны зиму. Синоптики Украинского гидрометцентра уверены, что зима 2020 подарит снегопады, но они будут не очень продолжительными.

Глобальное потепление уже сейчас начало наочно показывать украинцам свое действие. После аномально теплой и сухой осени декабрь удивил температурными рекордами. Теперь эстафету перенял и январь.

Синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык в эфире ОбозTV рассказал, что в январе-феврале 2020 украинцы еще увидят снежные периоды, но они будут кратковременными.

Снег будет, но меньше, чем в прежние зимние периоды, считает синоптик.

"Зима еще не закончилась, еще два месяца впереди. Снег мы увидим. Единственное что, к сожалению, он будет непродолжительным", - сообщил Билык.

Также синоптик сообщил, что средние температурные показатели по итогам января 2020 превысят норму.

Владислав Билык уточнил, что 2019-й год в Европе оказался самым теплым за всю историю синоптических измерений, то есть за последние 200-250 лет.

Пока же украинцам стоит ждать новой волны потепления. Вторая декада января начнется с повышения температуры до +6 градусов на Юге и Западе Украины.

Погода в Украине 10 и 11 января (фото: meteo.gov.ua)