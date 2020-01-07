ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Синоптики изменили прогноз на январь и февраль: снегопады будут

STYLERЖизнь    07.01.2020 - 13:11
Синоптики изменили прогноз на январь и февраль: снегопады будут
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в оставшиеся месяцы зимы еще подарит украинцам снег

Погода в Украине в январе и феврале еще сможет оправдать надежды на привычную для жителей страны зиму. Синоптики Украинского гидрометцентра уверены, что зима 2020 подарит снегопады, но они будут не очень продолжительными.

Глобальное потепление уже сейчас начало наочно показывать украинцам свое действие. После аномально теплой и сухой осени декабрь удивил температурными рекордами. Теперь эстафету перенял и январь.

Синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык в эфире ОбозTV рассказал, что в январе-феврале 2020 украинцы еще увидят снежные периоды, но они будут кратковременными.

Снег будет, но меньше, чем в прежние зимние периоды, считает синоптик.

"Зима еще не закончилась, еще два месяца впереди. Снег мы увидим. Единственное что, к сожалению, он будет непродолжительным", - сообщил Билык.

Также синоптик сообщил, что средние температурные показатели по итогам января 2020 превысят норму.

Владислав Билык уточнил, что 2019-й год в Европе оказался самым теплым за всю историю синоптических измерений, то есть за последние 200-250 лет.

Пока же украинцам стоит ждать новой волны потепления. Вторая декада января начнется с повышения температуры до +6 градусов на Юге и Западе Украины.

Синоптики изменили прогноз на январь и февраль: снегопады будутСиноптики изменили прогноз на январь и февраль: снегопады будут

Погода в Украине 10 и 11 января (фото: meteo.gov.ua)

В Карпатах возможно схождение лавин Снег на востоке и похолодание до +1: прогноз погоды на сегодня
Новости Украины Погода
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь