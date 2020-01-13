ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Перепады в 17 градусов: в Украину идет аномальная погода

STYLERЖизнь    13.01.2020 - 13:29
Перепады в 17 градусов: в Украину идет аномальная погода
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие дни принесет новые температурные рекорды

Погода в Украине в ближайшие дни подарит жителям страны сухие и солнечные дни с плюсовой температурой днем и минусовой ночью. При этом температурная разница между дневным теплом и ночным морозом в некоторых регионах может быть довольно существенной - до 17 градусов. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра и Наталки Диденко.

Так, 13 января антициклон Christian обусловит преимущественно сухую и теплую январскую погоду. Осадки, по прогнозу Наталки Диденко, вероятны на Черниговщине и Сумщине (небольшой снег и дождь).

На Западе, Юге и в Центре от +3 до +6, на Севере, Востоке и Закарпатье прохладнее - от +1 до +4. Ближайшей ночью от 0 до -4 градусов

В Киеве на Старый Новый год без осадков, днем +4... +6, ночью - от 0 до -2 мороза.

Перепады в 17 градусов: в Украину идет аномальная погода

Погода в Украине 13 января (фото: meteo.gov.ua)

В среду, 14 января, синоптическая ситуация будет почти такой же, но на северо-востоке будет пасмурно, а на Буковине ночные морозы достигнут -6... -8 градусов при дневном потеплении до +3... +5.

15 января сильно потеплеет на Западной Украине - до рекордных январских +5... +8, а ночью в Черновицкой области ожидается -6... -8. Таким образом перепад составит 17 градусов. На остальной территории температура существенно не изменится, осадки не предвидятся.

Перепады в 17 градусов: в Украину идет аномальная погодаПерепады в 17 градусов: в Украину идет аномальная погода

Погода в Украине 14 и 15 января (фото: meteo.gov.ua)

16 и 17 января температура по всей стране похолодает на несколько градусов, лишь на Закарпатье будет держаться тепло +4... +8 градусов.

Перепады в 17 градусов: в Украину идет аномальная погодаПерепады в 17 градусов: в Украину идет аномальная погода

Погода в Украине (фото: meteo.gov.ua)

А вот 18 и 19 января ожидается традиционное крещенское похолодание, сообщает синоптик Наталка Диденко.

"На 18-19 января, когда традиционно и статистически приходят крепкие морозы, все же похолодание ожидается. Речь не идет о сильных морозах, однако снижение температуры воздуха от +6 градусов до нуля, а ночью до -1-5 градусов будет", - предупредила Диденко.

Перепады в 17 градусов: в Украину идет аномальная погода

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Тенденция сохранится: синоптики предупредили о погодных аномалиях Сухо и ветрено: синоптик огорчила "холодным" прогнозом
Новости Украины Погода
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь