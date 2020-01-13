Тепло буде не скрізь: синоптики кардинально змінили прогноз погоди

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні неприємно здивує снігом в кількох областях

Погода в Україні у вівторок, 14 січня, очікується теплою і сухою не у всіх областях країни. Місцями можливий невеликий короткочасний дощ та сніг, а також зниження температури до -1 градуса.

За даними Українського гідрометцентру, найбільш прохолодна і несприятлива погода очікується на сході і північному сході країни. В Сумах та Харкові можливий мокрий сніг і короткочасний дощ. В інших східних областях буде сухо, але хмарно. Температура повітря вночі очікується від -1 до +1 градуса, вдень від +2 до +4 градусів, у Дніпрі та Полтаві +3 +5 градусів.

У південних областях суха, але хмарна погода, опади не прогнозуються. Вночі в регіоні від 0 до -2 градусів, вдень потеплішає до +3 +5 градусів, в Одесі до +6 градусів. У Криму без опадів, хмарна погода з проясненнями. Вночі 0 +2 градусів, удень повітря прогріється до +3 +5 градусів.

На півночі країни очікується похмура погода, можливий дощ та мокрий сніг. Вночі температура опуститься до -1 градуса, вдень стовпчики термометрів покажуть +3 +5 градусів.

В західних областях опади не прогнозуються, однак можлива хмарність з проясненнями. Нічна температура повітря коливатиметься від +1 до -2 градусів, вдень у більшості областей від +3 до +6 градусів.

В центральній частині країни сухо, але хмарно, без опадів. Вночі -1 +1 градус, вдень температура підвищиться до +3 +5 градусів.

У Києві 14 січня буде сухо, але хмарно, опади не прогнозуються. Вночі від 0 до +2 градусів, удень повітря прогріється до +3 +5 градусів.

Карта погоди на 14 січня

Синоптики прогнозують з вівторка істотне потепління, місцями стовпчики термометрів піднімуться до +5 +9 градусів. Потепління триватиме недовго і вже до 18 січня очікується різке зниження температури до -1 +1 градуса вдень, і до -4 градусів вночі. В Україні очікується суха погода, без опадів до кінця поточного тижня.