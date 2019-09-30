Теплая и солнечная, но есть нюанс: синоптик уточнила погоду на 1 октября

Погода в Украине 1 октября будет теплой и солнечной. Начало второго месяца осени украинцы встретят со средней дневной температурой в +17... +23 градуса тепла. Но в северных регионах температура будет немного ниже. Связано это с тем, что вдоль северной границы есть вероятность небольших осадков. Об этом в своем микроблоге рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как сообщается, октябрь начнется с теплой и солнечной погоды.

"Октябрь в Украину придет теплым и ласковым, как рыжего котенка) Температура воздуха в течение дня ожидается +17... +23 градуса, разве на Севере свежее, +14... +17 градусов. Дождей не предвидится, только вдоль северной границы вероятность небольших осадков, а также на крайнем востоке", - говорится в публикации синоптика.

Погода в Украине на 1 октября - синоптик обрадовала теплым прогнозом (фото: pixabay.com)

Также Наталья Диденко дала прогноз погоды на 1 октября для жителей Киева.

"В Киеве первое октября будут свежеватым, +15 градусов, с периодическими облаками, но без существенных осадков", - добавила синоптик.

Диденко добавила, что 2 октября украинцев ждет не менее шикарная погода.

Погода в Украине на 1 октября - синоптик обрадовала теплым прогнозом (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что ранее синоптики рассказали, сколько еще продлится купальный сезон в Одессе. На этих выходных, когда воздух прогрелся до 23 градусов, а температура воды еще держалась на отметке +18 градусов, на пляжах Юга Украины толпы отдыхающих принимали не только воздушные, но и морские ванны. Синоптики радуют одесситов и гостей города - такая почти летняя погода продержится вплоть до пятницы. Тепло будет по всей стране. Правда, местами дождливо.

Сегодня осадками накроет Запад, Север и Центр. Завтра дожди передвинутся на восток. Сухой по всей стране на этой неделе будет разве что среда.