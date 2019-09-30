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В Украине завтра тепло и без осадков

Новости » Общество    30.09.2019 - 16:25
В Украине завтра тепло и без осадков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве ожидается периодическая облачность

Погода в Украине завтра, 1 октября, будет теплой, без осадков, температура +23. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко в Facebook.

Как сообщает синоптик, температура воздуха в течение дня ожидается +17 +23 градуса, а на севере - +14 +17 градусов.

"Дождей не предвидится, лишь вдоль северной границы есть вероятность небольших осадков, а также на крайнем востоке", - добавила Диденко.

В Киеве ожидается периодическая облачность, без существенных осадков, температура +15.

В Украине завтра тепло и без осадковНапомним, ранее РБК-Украина сообщало, что синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине. На востоке страны, а именно в Луганской, Донецкой, Харьковской областях, 1 октября будут дожди. Кроме того, погода ухудшится в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепровской и Запорожской областях.

Кроме того, во вторник ночью и утром, 1 октября, в Киеве ожидаются порывы ветра, которые достигнут 15-24 м / сек. Погода в столице будет пасмурной, ночью ожидается дождь. Температура воздуха будет колебаться в пределах +12 +16 градусов тепла.

Добавим, что 30 сентября в Украине сохранится дождливая погода. Дожди будут идти в центре, а также на севере и западе страны.

Завтра в Киеве ожидаются сильные порывы ветра Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине
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