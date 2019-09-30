Тепла й сонячна, але є нюанс: синоптик уточнила погоду на 1 жовтня

Погода в Україні 1 жовтня буде теплою і сонячною. Початок другого місяця осені українці зустрінуть зі середньою денною температурою +17... +23 градуси тепла. Але в північних регіонах температура буде трохи нижче. Пов'язано це з тим, що вздовж північного кордону є ймовірність невеликих опадів. Про це у своєму мікроблозі розповіла синоптик Наталка Діденко.

Як повідомляється, жовтень почнеться з теплої та сонячної погоди.

"Жовтень в Україну прийде теплим і ласкавим, як руде кошеня) Температура повітря протягом дня очікується +17... +23 градуси, хіба що на Півночі свіжіше - +14... +17 градусів. Дощів не передбачається, лише вздовж північної межі ймовірність невеликих опадів, а також на крайньому сході", - йдеться у публікації синоптика.

Погода в Україні на 1 жовтня - синоптик обрадувала теплим прогнозом (фото: pixabay.com)

Також Наталка Діденко дала прогноз погоди на 1 жовтня для жителів Києва.

"У Києві перше жовтня буде свіжуватим, +15 градусів, з періодичними хмарами, але без істотних опадів", - підсумувала синоптик.

Діденко додала, що 2 жовтня на українців чекає не менш шикарна погода.

Погода в Україні на 1 жовтня - синоптик обрадувала теплим прогнозом (скріншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що раніше синоптики розповіли, скільки ще триватиме купальний сезон в Одесі. На цих вихідних, коли повітря прогрілося до 23 градусів, а температура води ще трималася на позначці +18 градусів, на пляжах Півдня України натовп відпочиваючих приймали не тільки повітряні, але і морські ванни. Синоптики радують одеситів і гостей міста - така майже літня погода протримається аж до п'ятниці. Тепло буде по всій країні. Правда, місцями дощитиме.

Сьогодні опадами накриє Захід, Північ і Центр. Завтра дощі пересунутися на схід. Сухий по всій країні на цьому тижні буде хіба що середовище.