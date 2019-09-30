Завтра в Киеве ожидаются сильные порывы ветра

Жителей столицы призывают быть осторожными и соблюдать рекомендации по безопасности
Во вторник ночью и утром, 1 октября, в столице Украины ожидаются порывы ветра 15-24 метра в секунду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Так, погода в Киеве 1 октября будет пасмурной, ночью ожидается дождь. Температура воздуха будет колебаться в пределах +12 +16 градусов тепла. Ожидаются сильные порывы ветра.
В Киевской горадминистрации (КГГА) призывали жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
Напомним, ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине. На востоке страны, а именно в Луганской, Донецкой, Харьковской областях, 1 октября будут дожди. Кроме того, погода ухудшится в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепровской и Запорожской областях.
Ранее РБК-Украина писало, что 30 сентября в Украине сохранится дождливая погода. Дожди будут идти в центре, а также на севере и западе страны.