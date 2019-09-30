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Завтра в Киеве ожидаются сильные порывы ветра

Новости » Общество    30.09.2019 - 15:04
Завтра в Киеве ожидаются сильные порывы ветра
Фото: погода в Киеве испортится из-за сильного ветра (УНИАН)

Жителей столицы призывают быть осторожными и соблюдать рекомендации по безопасности

Во вторник ночью и утром, 1 октября, в столице Украины ожидаются порывы ветра 15-24 метра в секунду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, погода в Киеве 1 октября будет пасмурной, ночью ожидается дождь. Температура воздуха будет колебаться в пределах +12 +16 градусов тепла. Ожидаются сильные порывы ветра.

В Киевской горадминистрации (КГГА) призывали жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то стоит держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине. На востоке страны, а именно в Луганской, Донецкой, Харьковской областях, 1 октября будут дожди. Кроме того, погода ухудшится в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепровской и Запорожской областях.

Ранее РБК-Украина писало, что 30 сентября в Украине сохранится дождливая погода. Дожди будут идти в центре, а также на севере и западе страны.

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