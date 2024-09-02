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"Самі у шоці". Родина Мірошниченків відвела доньок до першого класу (відео)

Понеділок 02 вересня 2024 14:38
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"Самі у шоці". Родина Мірошниченків відвела доньок до першого класу (відео) Тімур та Інна Мірошніченки (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Автор: Іванна Пашкевич

Ведучий Тімур Мірошниченко разом зі своєю дружиною, адвокаткою та блогеркою Інною, відвели до першого класу своїх діток: 6-річну Мію та 8-річну названу донечку Ангеліну.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram пари.

Так, для донечок зіркового подружжя почався новий етап у житті - перший клас.

Тімур та Інна зізнаються: вони досі не вірять, що їхні діти вже такі дорослі.

"Ми батьки першокласницЬ! Самі в шоці!", - йдеться у дописі знаменитостей.

Судячи з ролику, Мія та Ангеліна будуть навчатися у білінговій школі (освітня установа, яка пропонує навчання двома мовами протягом усього навчального плану, - Прим.ред).

Реакція юзерів

Користувачі мережі вітають родину зі святом і бажають їхнім діткам приємних та теплих однокласників.

  • Вітаємо дівчаток і вас, батьки. Ваша родина- наше натхнення
  • Ви чарівні батьки. Бажаю їм лише успіху і щоб усе вийшло. Ви дали Марселю і Ангеліні щасливий 2-й шанс на прекрасне майбутнє. Вірю в усіх вас
  • Легкої, радісної, цікавої подорожі вам
  • Легкого страту і успішного навчального року вашим дівчаткам!

Нагадаємо, що Інна та Тімур Мірошниченки виховують чотирьох дітей. Серед них - біологічний син Марка та дочка Мія. Літом 2023 року пара всиновила хлопчика, на ім'я Марсель. 26 травня 2024 року стало відомо, що родина поповнилася названою донькою Ангеліною.

&quot;Самі у шоці&quot;. Родина Мірошниченків відвела доньок до першого класу (відео)

Родина Мірошниченків (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Раніше Інна Мірошниченко зворушила мрією названої донечки Ангеліни.

Також ми писали, що Шаманська вперше від початку війни повернула сина додому з США.

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