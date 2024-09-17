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Теперь официально: Тимур и Инна Мирошниченки завершили процесс удочерения Ангелины

Вторник 17 сентября 2024 17:04
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Теперь официально: Тимур и Инна Мирошниченки завершили процесс удочерения Ангелины Инна и Тимур с детьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Автор: Катерина Собкова

Супруги Мирошниченко, которые недавно отвели двух дочерей в первый класс, сообщили в сети, что официально удочерили 8-летнюю Ангелину и теперь девочка тоже носит их фамилию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Instagram пары.

"В День семьи мы впервые увидели свою анкету. А сегодня, в День усыновления, ты официально стала Мирошниченко! Ангелина Тимуровна Мирошниченко", - подписали они публикацию.

На милом семейном фото Инна и Тимур стоят со своими 4-мя детьми: 8-летней Ангелиной и 3-летним Марселем, которых пара усыновила или, как они сами говорят, "родила сердцем", а также с родными - 6-летней Мией и 4-летним Марко.

Теперь официально: Тимур и Инна Мирошниченки завершили процесс удочерения Ангелины

Инна и Тимур со всеми детьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Как отреагировали пользователи сети

Звездные фолловеры пары тут же принялись комментировать публикацию:

  • Певица Наталка Карпа: "Просто восхищаюсь вами! Необыкновенная семья! Крепко-крепко обнимаю каждого в вашей семье!".
  • Актриса Ольга Сумская: "Боже! Поклон вам, дорогие наши Мирошниченко! Сил, Божьей поддержки! Гордимся вами, родные!".

Другие пользователи сети также присоединились к комментариям:

  • "Поздравляю всю вашу семью".
  • "Поздравляю! Как повезло родителям с такими детьми, а детям с такими родителями! Вашей семье безграничной любви".
  • "Восхищаюсь вашей силой и выдержкой".
  • "Вы - невероятные. Семья - пример для всей страны".
  • "Гордость".

Теперь официально: Тимур и Инна Мирошниченки завершили процесс удочерения АнгелиныСемья летом этого года (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Что известно о приемных детях Мирошниченко

В июле 2023 года супруги забрали 2-летнего Марселя из детдома в Житомире.

Несмотря на то, что у мальчика множество диагнозов, приемные родители не сдаются и радуются каждому новому навыку своего сына.

А летом этого года Инна и Тимур сообщили, что начали процесс удочерения 8-летней Ангелины, которая жила в Польше. Туда после начала полномасштабного вторжения РФ эвакуировали заведение, в котором она находилась.

Теперь официально: Тимур и Инна Мирошниченки завершили процесс удочерения АнгелиныТеперь официально: Тимур и Инна Мирошниченки завершили процесс удочерения Ангелины

Дети Инны и Тимура Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Ранее Инна Мирошниченко откровенно рассказала о проблемах со здоровьем у приемного сына.

Также Тимур Мирошниченко рассказал о ревности между детьми в большой семье.

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