"Це неминуче": Тімур Мірошниченко розповів про ревнощі між дітьми у великій родині

Телеведучий Тімур Мірошниченко, який нещодавно зворушив милими сімейними світлинами , відверто розповів, з якими труднощами вони з дружиною зіткнулися після того, як усиновили двох дітей: 3-річного Марселя та 8-річну Ангеліну, та стали багатодітною родиною.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю знаменитості виданню "Коротко про" .

Як відомо, дітям у багатодітній родині може здатись, що когось батьки люблять більше. У зв'язку з цим журналіст запитав, як вони справляються з ревнощами між дітьми.

"Це неминуче. Коли в родині є більше однієї дитини, все це відбуватиметься. Коли є група дітей, все швидко змінюється: вони обіймаються, через 10 секунд б'ються, потім знову обіймаються, потім щось ділять, потім разом грають, потім знову комусь щось не подобається... Це абсолютно нормальні процеси. І в нас теж саме", - поділився Мірошниченко.

Також він зазначив, що вони з дружиною Інною намагаються кожному приділити увагу окремо. У них навіть є така традиція - "день мами та Мії", "день тата та Марко".

"Мія та Марко знають історію Ангеліни, історію Марселя, вони всі розуміють, у нас не буває такого - або я, або вони", - наголосив телеведучий.

Мія та Марко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Що відомо про прийомних дітей Мірошниченка

У липні 2023 року подружжя забрало 2-річного Марселя з дитбудинку в Житомирі.

Незважаючи на те, що у хлопчика безліч діагнозів, прийомні батьки не здаються і радіють кожній новій навичці свого сина.

У листопаді хлопчику зробили серйозну операцію. На сьогоднішній день він не лише почав говорити нові слова, а й щасливо посміхається та дуже любить своїх батьків.

У жовтні минулого року Інна Мірошниченко заявила, що вона усиновлюватиме другу дитину. Для цього їй потрібно було повторно пройти спеціальні курси, щоб стати кандидатом.

Тімур Мірошниченко з дружиною та всіма дітьми (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

У квітні 2024 року адвокатка розповідала, що вже офіційно ним стала. Головна складність полягала в тому, що дитину, яка могла б стати частиною їхньої родини, важко було відшукати. Сім'я отримала від експертів рекомендацію, де чітко йдеться про те, що це має бути дівчинка у віці 8-10 років і без соціальної історії.

З 8-річною Ангеліною пара вперше познайомилася через ZOOM, адже вона на той момент жила у Польщі. Туди після початку повномасштабного вторгнення РФ евакуювали заклад, де вона перебувала.

У червні стало відомо, що родина удочерила дівчинку та привезла її до України.

Вся родина (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)