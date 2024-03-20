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Тео Джеймс показав, яким має бути справжній Джентльмен (фото)

Середа 20 березня 2024 15:13
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Тео Джеймс показав, яким має бути справжній Джентльмен (фото) Тео Джеймс (фото: instagram.com/theojamesource)
Автор: Юлія Любченко

Тео Джеймс - популярний актор, до якого за останній час збільшилась увага завдяки головній ролі у серіалі "Джентельмени", показав кадри з нової фотосесії.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль актора.

Тео Джеймс показав кадри з Джентльменської фотосесії

Тео Джеймса вважають одним з найсексуальніших та найзагадковіших акторів, оскільки всі його ролі дуже стримані, сильні та малоемоційні. Проте завдяки своїм персонажам він розкривається щоразу з нових сторін та пригортає до себе все більше уваги.

Джеймс красень і з цим неможливо сперечатися, адже його зовнішність - це ніби картина, на яку хочеться дивитися якомога довше. Й у новому серіалі "Джентльмени", де чоловік грає головну роль - його образ неперевершений, а глядачі люблять таких персонажів.

Тепер, судячи з Instagram-профілю актора, він не відходить від свого амплуа та у новій фотосесії Джеймс показав, як насправді має виглядати джентльмен.

Для нових фото Тео вибрав кілька образів, і кожен з них має свій шарм. А оскільки це костюми та сорочки, то елегантність та мужність цих фото зашкалює.

Тео Джеймс показав, яким має бути справжній Джентльмен (фото)Тео Джеймс показав, яким має бути справжній Джентльмен (фото)Тео Джеймс показав, яким має бути справжній Джентльмен (фото)Тео Джеймс показав, яким має бути справжній Джентльмен (фото)

Тео Джеймс показав джентльменську фотосесію (фото: instagram.com/theojamesource)

Отже, Джеймс постав у цікавій локації, яка ніби зберегла традиції 19 століття - великі дзеркала, широкі крісла, високі стелі, картини на стінах та величезні вікна. В такій атмосфері актор показав цілих 6 образів.

Він був у шовкових та блискучих сорочках, у класичному костюмі, у костюмі кольору корал та у простому, але цікавому образі, що складається з брюк, футболки та сорочки.

Але насправді вбрання тут не грає головну роль, адже у центрі кожного кадру постає погляд Тео та його вираз обличчя.

Тео Джеймс показав, яким має бути справжній Джентльмен (фото)Тео Джеймс показав, яким має бути справжній Джентльмен (фото)Тео Джеймс показав, яким має бути справжній Джентльмен (фото)

Тео Джеймс показав джентльменську фотосесію (фото: instagram.com/theojamesource)

Раніше ми розповідали, що Тімоті Шаламе показав перші кадри зі зйомок нового біографічного фільму.

Також читайте, як зараз виглядають головні актори культового бойовика "Форсаж".

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