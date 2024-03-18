Як зараз виглядають головні актори культового бойовика "Форсаж" (фото)

З моменту свого виходу у 2001 році, "Форсаж" став культовим бойовиком завдяки своєму непередбачуваному сюжету та акторському складу. Та зараз виконавці головних ролей дуже змінилися, але це й не дивно, адже минуло 23 роки.

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: Кіноріум.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило показати, якими стали актори популярного бойовика "Форсаж" та залюбки ділиться цим з вами.

Він Дизель

Талановитий актор виконав головну роль у фільмі "Форсаж", він зіграв Домініка Торетто і закріпив за собою образ сильного й непохитного чоловіка. За свою кар'єру Він Дизелю пощастило взяти участь у зніманні багатьох фільмів та серіалів. Наприклад, глядачі можуть його знати за такими картинами, як: "Лисий Нянька", "Вартові Галактики", "Месники" та багатьом іншим фільмам.

Наразі акторові 56 років і він досі має кремезні плечі та чудову форму для того, аби грати ролі із закріпленим амплуа. Відомо, що американський актор одружений з мексиканською моделлю Паломі Хіменес, з якою виховує трьох дітей.

Він Дізель (фото: Кіноріум)

Мішель Родрігес

У відомому бойовику "Форсаж" красуні Мішель дісталася роль Летті Ортіс, яка запам'яталась глядачу надовго. Але Мішель має ще багато гарних та яскравих ролей у таких фільмах як: "Жіночий бій", "Аватар", "Мачете", "Оселя зла".

Зараз жінці вже 45 років і варто визнати, що вона має чудовий вигляд і є прикладом для багатьох жінок її віку.

Мішель Родрігес (фото: Кіноріум)

Пол Вокер

У "Форсажі" відомий кіноактор зіграв головну роль хлопця, на ім'я Брайан О'Коннор і став більш популярним, аніж був до цього. За своє життя Полу Вокеру довелося зіграти ще у багатьох картинах, наприклад як: "Ласкаво просимо до раю", "Білий полон".

Та зараз про актора залишилась лише світла пам’ять та картини, в яких він встиг зіграти, адже у 2013 році легендарної зірки не стало у віці 40 років через серйозну ДТП під час знімання сьомої частини "Форсажу".

Пол Вокер (фото: Кіноріум)

Джордана Брюстер

Джордана виконала роль дівчини, на ім'я Мія Торетто у фільмі "Форсаж", з якою вона впоралась неймовірно успішно й талановито. Але це не єдина успішна роль Брюстер, її можна побачити ще у таких картинах як: "Містер і Місіс Сміт", "Даллас", "Факультет" та в інших.

Зараз акторка разом з чоловіком підприємцем Мейсоном Морфітом виховує двох дітей та продовжує свою акторську діяльність.

Джордана Брюстер (фото: Кіноріум)