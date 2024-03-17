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Тімоті Шаламе показав перші кадри зі зйомок нового біографічного фільму про відомого композитора

Неділя 17 березня 2024 21:07
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Тімоті Шаламе показав перші кадри зі зйомок нового біографічного фільму про відомого композитора Тімоті Шаламе (фото: instagram.com/tchalamet)
Автор: Юлія Любченко

Актор зіграє роль молодого автора пісень Боба Ділана у новому фільмі режисера Джеймса Менголда і вже показав перші кадри.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання People.

Тімоті Шаламе показав перші фото зі зйомок нового біографічного фільму

28-річного актора помітили на знімальному майданчику майбутнього біографічного фільму Джеймса Менголда про відомого автора пісень A Complete Unknown у Нью-Йорку, назва якого, поки невідома, проте один з відомих варіантів звучить як "Повна невідомість".

На фотографіях, які буквально годину тому з’явилися у мережі, Шаламе постав в образі 82-річного Боба Ділана.Він був одягнений в класичний одяг 60-х років та тримав у руці поношений футляр для гітари.

Його образ складається з джинсів, зеленої куртки, помаранчевого шарфа, капелюха газетника, а також при собі актор мав великий жовтий рюкзак на спині. В такому вбранні Тімоті розгулював посеред міста в об’єктивах камер і, здається, навіть не підозрював про те, що його помітили ЗМІ та прихильники.

Тімоті Шаламе показав перші кадри зі зйомок нового біографічного фільму про відомого композитораТімоті Шаламе показав перші кадри зі зйомок нового біографічного фільму про відомого композитораТімоті Шаламе показав перші кадри зі зйомок нового біографічного фільму про відомого композитора

Тімоті Шаламе в новому образі (фото: instagram.com/redboyfr)

Поруч з ним проїжджав ретро-автомобіль, який відтворював у той момент сцену для фільму, який, як відомо, буде зосереджений навколо суперечливого переходу Ділана на електрогітару в 60-х роках і його шляху до того, щоб стати легендою народної музики.

Про сам фільм наразі відомо небагато, проте у сюжеті 19-річний Боб Ділан приїжджає до Нью-Йорка з двома доларами в кишені й за три роки стає всесвітньою зіркою.

У фільмі також будуть деякі інші відомі особи тієї епохи, включаючи Вуді Гатрі, Джоан Баез і Піта Сігера. Планується, що цей фільм буде простою цікавою та правдивою історією про цікаву постать на американській сцені.

Тімоті Шаламе показав перші кадри зі зйомок нового біографічного фільму про відомого композитораТімоті Шаламе показав перші кадри зі зйомок нового біографічного фільму про відомого композитора

Тімоті Шаламе в новому образі (фото: instagram.com/bimbeditimothee)

Раніше ми розповідали, що Тімоті Шаламе став обличчям світового бренду прикрас.

Також читайте, як Тімоті Шаламе і Зендая розкрили секрети романтичних сцен у другій частині "Дюни".

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