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Тео Джеймс показал, каким должен быть настоящий джентльмен (фото)

Среда 20 марта 2024 15:13
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Тео Джеймс показал, каким должен быть настоящий джентльмен (фото) Тео Джеймс (фото: instagram.com/theojamesource)
Автор: Юлия Любченко

Тео Джеймс – популярный актер, к которому за последнее время увеличилось внимание благодаря главной роли в сериале "Джентельмены", показал кадры с новой фотосессии.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль актера.

Тео Джеймс показал кадры из Джентльменской фотосессии

Тео Джеймс считается одним из самых сексуальных и загадочных актеров, поскольку все его роли очень сдержанны, сильны и малоэмоциональны. Однако, благодаря своим персонажам, он каждый раз раскрывается с новых сторон и привлекает к себе все больше внимания.

Джеймс красавец и с этим невозможно спорить, ведь его внешность - это будто картина, на которую хочется смотреть как можно дольше. И в новом сериале "Джентльмены", где мужчина играет главную роль - его образ неотразим, а зрители любят таких персонажей.

Теперь, судя по Instagram-профилю актера, он не отходит от своего амплуа и в новой фотосессии Джеймс показал, как действительно должен выглядеть джентльмен.

Для новых фото Тео выбрал несколько образов и каждый из них имеет свой шарм. А поскольку это костюмы и рубашки, элегантность и мужественность этих фото зашкаливает.

Тео Джеймс показал, каким должен быть настоящий джентльмен (фото)Тео Джеймс показал, каким должен быть настоящий джентльмен (фото)Тео Джеймс показал, каким должен быть настоящий джентльмен (фото)Тео Джеймс показал, каким должен быть настоящий джентльмен (фото)

Тео Джеймс показал джентльменскую фотосессию (фото: instagram.com/theojamesource)

Так, Джеймс предстал в интересной локации, которая сохранила традиции 19 века - большие зеркала, широкие кресла, высокие потолки, картины на стенах и огромные окна. В такой атмосфере актер показал целых 6 образов.

Он был в шелковых и блестящих рубашках, в классическом костюме, в костюме цвета коралл и в простом, но интересном образе, состоящим из брюк, футболки и рубашки.

Но на самом деле наряды здесь не играют главной роли, ведь в центре каждого кадра предстает взгляд Тео и его выражение лица.

Тео Джеймс показал, каким должен быть настоящий джентльмен (фото)Тео Джеймс показал, каким должен быть настоящий джентльмен (фото)Тео Джеймс показал, каким должен быть настоящий джентльмен (фото)

Тео Джеймс показал джентльменскую фотосессию (фото: instagram.com/theojamesource)

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