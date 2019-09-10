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Температура начнет опускаться: каким областям приготовиться к похолоданию (карта)

STYLERЖизнь    10.09.2019 - 20:29
Температура начнет опускаться: каким областям приготовиться к похолоданию (карта)
Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода приготовила неприятный сюрприз для украинцев

Погода в Украине в среду, 11 сентября, ожидается благоприятная и солнечная во всех областях. Однако синоптики предупреждают, что постепенно начнет опускаться ночная температура воздуха и в конце недели наступит существенное похолодание.

Погода на востоке страны ожидается солнечная и теплая, без осадков. Ночная температура воздуха составит +11 +14 градусов, в Донецкой и Луганской областях опустится до +7 +9 градусов. Днем будет тепло, от +25 до +28 градусов, местами до +29 градусов.

На юге сухо и солнечно, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе от +15 до +17 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +27 +29 градусов. В Крыму солнечно и сухо, ночью +15 +17 градусов, днем от +26 до +28 градусов.

В северных областях синоптики прогнозируют теплую и солнечную погоду, без осадков. Ночью температура опустится до +10 +12 градусов, днем ожидается повышение до +26 +28 градусов.

В западных областях в среду дневная температура повысится, ожидается солнечный день, без осадков. Ночью в регионе от +10 до +13 градусов, днем от +26 до +28 градусов.

В центральной части Украины солнечно и сухо, осадки не прогнозируются. Ночью от +11 до +13 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +26 +28 градусов.

В Киеве 11 сентября ожидается сухая и солнечная погода. Ночная температура воздуха составит +12 +14 градусов, днем воздух прогреется до +26 +28 градусов.

Температура начнет опускаться: каким областям приготовиться к похолоданию (карта)

Погода в Украине 11 сентября

Однако, по прогнозу синоптиков, такая прекрасная погода существенно изменится уже в конце этой недели. В большинстве регионов Украины пройдут дожди, а температура воздуха начнет стремительно опускаться до +18 +22 градусов днем.

Температура начнет опускаться: каким областям приготовиться к похолоданию (карта)

Погода в Украине 14 сентября

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о значительном похолодании в ближайшие дни.

А также рассказывали о том, что стало известно, когда в Украине закончится "бабье лето".

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