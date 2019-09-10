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Температура почне опускатися: яким областях приготуватися до похолодання (карта)

STYLERЖиття    10.09.2019 - 20:29
Температура почне опускатися: яким областях приготуватися до похолодання (карта)
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода приготувала неприємний сюрприз для українців

Погода в Україні у середу, 11 вересня, очікується сприятлива і сонячна у всіх областях. Проте синоптики попереджають, що поступово почне опускатися нічна температура повітря і в кінці тижня настане суттєве похолодання.

Погода на сході країни очікується сонячна і тепла, без опадів. Нічна температура повітря складе +11 +14 градусів, в Донецькій і Луганській областях опуститься до +7 +9 градусів. Вдень буде тепло, від +25 до +28 градусів, місцями до +29 градусів.

На півдні сухо і сонячно, опади не прогнозуються. Вночі від +15 до +17 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +27 +29 градусів. У Криму сонячно і сухо, вночі +15 +17 градусів, вдень від +26 до +28 градусів.

У північних областях синоптики прогнозують теплу і сонячну погоду, без опадів. Вночі температура опуститься до +10 +12 градусів, удень очікується підвищення до +26 +28 градусів.

У західних областях у середу денна температура підвищиться, очікується сонячний день, без опадів. Вночі від +10 до +13 градусів, вдень від +26 до +28 градусів.

В центральній частині України сонячно і сухо, опади не прогнозуються. Вночі від +11 до +13 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +26 +28 градусів.

У Києві 11 вересня очікується суха і сонячна погода. Нічна температура повітря складе +12 +14 градусів, удень повітря прогріється до +26 +28 градусів.

Температура почне опускатися: яким областях приготуватися до похолодання (карта)

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Однак, за прогнозом синоптиків, така чудова погода істотно зміниться вже у кінці цього тижня. У більшості регіонів України пройдуть дощі, а температура повітря почне стрімко опускатися до +18 +22 градусів вдень.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про значне похолодання в найближчі дні.

А також розповідали про те, що стало відомо, коли в Україні закінчиться "бабине літо".

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