Весна будет аномально холодной: синоптики напугали новым прогнозом

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине весной 2020 года будет изменчивой и дождливой

Погода в Украине в 2020 году поразила жителей своим аномальным теплом этой зимой. Большинство жителей страны приготовились к аномально теплой весне, но синоптики дали новый грустный прогноз и предупредили, что Украину ждет долгий период похолодания.

Как отметил народный синоптик Леонид Горбань в комментарии для издания "Сегодня", в Украине будет холодно и сыро до второй декады апреля, а настоящее тепло придет только в конце месяца.

"В апреле будет холодно и сыро до самой Пасхи, которая в этом году будет 19 апреля, только в конце месяца станет ясно и тепло", - рассказал синоптик.

Заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко отметил, что вся весна в Украине будет дождливая и возможны суровые циклоны.

"Возможны и неожиданности, один-два весенних циклона, которые не обойдут Украину стороной, принесут столь необходимую растениям дополнительную влагу", - предупредил метеоролог.

Однако заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух считает, что осадков будет немного, а температура воздуха будет выше нормы.

"Температура в марте может быть на 2-3 градуса выше нормы, в апреле и мае – на 1-2 градуса выше нормы. Но, по последним долгосрочным прогнозам, ожидается значительный дефицит осадков. Это тревожно, так как у нас была сухая осень, бесснежная зима", - отметила Балабух.