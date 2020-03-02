Аномальный март: синоптики дали неоднозначный прогноз погоды на первый месяц весны

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в марте будет очень изменчивой и непостоянной

Погода в Украине в марте 2020 года будет аномально теплой, хотя синоптики обещают большое количество осадков, не превышающее норму осадков в этом периоде. Также синоптики не исключают заморозки и резкие перепады температуры воздуха.

Как рассказал синоптик Виталий Постригань на своей странице в Facеbook, первая половина марта будет теплой, но с кратковременными потоками холодного воздуха. Во второй половине месяца возможны частые ливневые дожди с умеренным температурным режимом.

"Не стоит забывать, что март – один из самых изменчивых месяцев весны. Ему присущи как зимние, так и весенние черты. Поэтому заморозки в этот период – обычное явление. По многочисленным прогнозам Украинского Гидрометцентра, в этом году март ожидается аномально теплым и с осадками в пределах нормы. Среднемесячная температура воздуха прогнозируются +3,5 градуса (при норме +4 градуса), количество осадков 30 мм (при норме 33 мм)", - рассказал Постригань.

Тем временем, во вторник, 3 марта, в Украине ожидается облачная и теплая погода, осадки пройдут только на Западе страны – во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Температура воздуха в западной части страны ночью будет колебаться от +2 до +5 градусов, днем воздух прогреется до +13 +15 градусов.

На Востоке страны будет сухо, но облачно. Возможно усиление ветра до 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от +2 до +5 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +11 +14 градусов.

На Юге страны солнечно, осадки не прогнозируются. Ветер южный, до 12 м/с. Ночью в регионе ожидается от +3 до +6 градусов, днем потеплеет до +13 +15 градусов, местами возможно до +17 градусов. В Крыму сухо, ночью +4 +6 градусов, днем +15 +17 градусов.

В северных областях страны без осадков, переменная облачность. Ночью от +3 до +5 градусов, днем +12 +14 градусов.

В центральной части страны осадки не прогнозируются. Синоптики обещают сухую погоду, с усилением ветра до 12 м/с. Ночью от +3 до +5 градусов, возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +12 +15 градусов.

В Киеве 3 марта ожидается облачная, но сухая погода. Ветер южный, до 12 м/с. Ночью возможен кратковременный дождь, который к утру прекратится. Температура воздуха ночью от +3 до +5 градусов, днем столбики термометров покажут от +12 до +14 градусов.

Карта погоды в Украине на 3 марта