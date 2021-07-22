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В Одессе потоки воды носили по улицам тело мужчины (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Одессе ночью прошел мощный ливень. В результате непогода смывала все на своем пути.

В Telegram-канале Одесса INFO опубликовали видео, как тело неизвестного полураздетого мужчины течение носит по улицам города.

Личность человека, которого течение отнесло, пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что через мощный ливень в Одессе в работе транспорта произошел сбой. В частности, перестали ходить трамваи.

Также сегодня ночью накрыл мощный ливень.

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Одесса