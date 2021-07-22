В Одессе потоки воды носили по улицам тело мужчины (видео)

В Одессе ночью прошел мощный ливень. В результате непогода смывала все на своем пути. В Telegram-канале Одесса INFO опубликовали видео, как тело неизвестного полураздетого мужчины течение носит по улицам города. Личность человека, которого течение отнесло, пока неизвестно. Тело мужчины ночью унесло течением в море в Аркадии, возле ресторана Ассоль, - подписали видео. Кроме того, в районе Аркадии разыскивают этого мужчину, который, возможно, погиб. В комментариях пользователи предполагают, что возможно мужчина выжил. Также пишут, что страшный ливень наделал большой беды. Возможно он еще жил; Какой ужас!; Нет слов, что в мире делается; Тогда вопрос к спасателям и полицейским. У них жертв нет; Ливень изрядно лиха наделал. Все затоплено; А оператор даже не попытался ему помочь. Фото: в Одессе потоки воды носили тело мужчины (t.me/c) Ранее мы сообщали, что через мощный ливень в Одессе в работе транспорта произошел сбой. В частности, перестали ходить трамваи. Также сегодня ночью накрыл мощный ливень.