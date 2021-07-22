В Одесі потоки води носили вулицями тіло чоловіка (відео)

В Одесі вночі пройшла потужна злива. В результаті негода змивала все на свому шляху. У Telegram-каналі Одеса INFO опублікували відео, як тіло невідомого напівроздягненого чоловіка течія носить вулицями міста. Особа чоловіка, якого течія віднесла, наразі невідома. Тіло чоловіка вночі віднесло течією в море в Аркадії, біля ресторану Ассоль, - підписали відео. Окрім того, в районі Аркадії розшукують цього чоловіка, який, можливо, загинув. У коментарях користувачі припускають, що можливо чоловік вижив. Також пишуть, що страшна злива наробила великого лиха. Можливо він ще жив; Який жах!; Немає слів, що у світі робиться; Тоді питання до рятувальників і поліцейських. У них жертв немає; Злива добряче лиха наробила. Все затоплено; А оператор навіть не спробував йому допомогти. Фото: в Одесі потоки води носили тіло чоловіка (t.me/c) Раніше ми повідомляли, що через потужну зливу в Одесі у роботі транспорту стався збій. Зокрема, перестали ходити трамваї. Також сьогодні вночі накрила потужна злива.