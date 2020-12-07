Телевизионщик устроил ДТП в Киеве: не может связать двух слов (видео)

Машина полиции (фото: РБК-Украина)

В понедельник, 7 декабря, в Киеве на перекрестке Оболонской и Межигорской улиц на Подоле пьяный водитель Chevrolet влетел в заднюю часть автомобиля Opel. За рулем Chevrolet находился сотрудник телеканала "1+1" Виталий Середа.

Чуть позже подошел его более трезвый друг, который сразу начал качать права, и говорил, что не видел в каком состоянии находится водитель. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Тест на наличие алкоголя в крови показал, что водитель настолько пьян, что драгер даже не может показать такое значение. Также выяснилось, что страхового полиса на это авто у Виталия нет.

Видео можете посмотреть по этой ссылке.

Пользователи сети крайне возмущены, что мужчина в таком неадекватном состоянии сел за руль.

Просто капец! Водитель просто в хлам убитый. Думаете, будет наказан?

Хорошо, что так все закончилось и он не успел выехать на перекресток;

Мне в этой ситуации тупо жаль его жену и их двух малолетних детей. Я этого человека знаю лично. Правда последние два года мы не общались. Но разве я раз ему говорила, что алкоголь не доведет его к добру? И не раз и не два, и даже не десять. Но зачем меня слушать, что я понимаю, ага...

Интересно, это на плюсах покажут?

Мерзко смотреть на это!

Просто упиться до потери пульса и садиться за руль;

Видно дружбана немного меньше торкнуло. Зато иконки на панели. Хорошо хоть позаботились, наклеили. Страшно представить, что было бы без них.

Напомним, в Киеве таксист умер за рулем во время движения. Неуправляемое авто вылетело на тротуар.

Ранее эксперты рассказали, как правильно ездить по снегу и гололеду.