Телевізійник влаштував ДТП в Києві: не може зв'язати двох слів (відео)

У понеділок, 7 грудня, у Києві на перехресті Оболонської та Межигірської вулиць на Подолі п'яний водій Chevrolet влетів у задню частину автомобіля Opel. За кермом Chevrolet перебував співробітник телеканалу "1+1" Віталій Середа.
Трохи пізніше підійшов його більш тверезий друг, який відразу почав качати права, і казав, що не бачив, у якому стані перебуває водій. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.
Тест на наявність алкоголю в крові показав, що водій настільки п'яний, що драгер навіть не може показати таке значення. Також з'ясувалося, що страхового поліса на це авто у Віталія немає.
Відео можете подивитися за цим посиланням.
Користувачі мережі вкрай обурені, що чоловік у такому неадекватному стані сів за кермо.
Нагадаємо, в Києві таксист помер за кермом під час руху. Некероване авто вилетіло на тротуар.
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