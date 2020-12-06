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В Киеве таксист умер за рулем во время движения: неуправляемое авто вылетело на тротуар

Киев, Воскресенье 06 декабря 2020 22:02
В Киеве таксист умер за рулем во время движения: неуправляемое авто вылетело на тротуар
Аварийный знак (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В воскресенье, 6 декабря, в Киеве водителю такси стало плохо, и он умер во время движения авто. При этом машина вылетела на тротуар. Инцидент произошел в Деснянском районе столицы, на проспекте Романа Шухевича.

Автомобиль Skoda Fabia двигался по проспекту Шухевича в направлении Северного моста. Неуправляемое авто проехало около 40 метров, сбив при несколько столбиков ограждения. Машина остановилась перед автозаправочной станцией. Об этом сообщает "Вартові Еспресо" в Facebook.

В Киеве таксист умер за рулем во время движения: неуправляемое авто вылетело на тротуарВ Киеве таксист умер за рулем во время движения: неуправляемое авто вылетело на тротуар

ДТП в Киеве (фото: facebook.com/vartovi.espreso)

Когда к машине подошли очевидцы, то увидели, что в салоне находился мужчина без сознания. Врачи скорой помощи ничем не смогли помочь, они констатировали смерть.

В Киеве таксист умер за рулем во время движения: неуправляемое авто вылетело на тротуар

ДТП в Киеве (фото: facebook.com/vartovi.espreso)

По предварительным данным водитель скончался во время движения. Следствие устанавливает все подробности происшествия, в котором, к счастью, никто не пострадал.

В Киеве таксист умер за рулем во время движения: неуправляемое авто вылетело на тротуар

ДТП в Киеве (фото: facebook.com/vartovi.espreso)

Напомним, в Киеве пьяная женщина устроила дебош и гонки с полицией. Женщина ехала по улице Крещатик и создала опасную ситуацию для других участников движения.

По словам очевидцев, которые обратились в полицию, женщина находилась за рулем в неадекватном состоянии. Чтобы остановить нарушительницу, полиции пришлось применять силу.

Ранее эксперты рассказали, что надо делать, чтобы получить компенсацию после ДТП. Ведь Процесс возмещения после аварии может затянуться на годы, а пострадавшим людям деньги на лечение могут понадобиться сразу.

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