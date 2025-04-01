Телеведучий Грубич зачарував архівним відео з маленькими дітьми: як він виглядав 26 років тому

Відомий український телеведучий Костянтин Грубич показав у мережі архівне відео зі своєю сім'єю, яке було знято в далекому 1999 році для одного з телеканалів.
Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пост в Instagram знаменитості.
Молодий ведучий запросив знімальну команду до себе додому і показав свій побут із трьома маленькими дітьми: як вони їздять по квартирі на велосипеді, бігають, повзають і пізнають світ. Також присутня його дружина, яка готує для всіх сніданок.
"Сюжет, який не бачив інтернет. 1999 рік, ми на "Сніданку з 1+1". Ностальжі", - підписав він короткий ролик.
Підписники популярного телеведучого одразу ж почали коментувати архівне відео, зазначивши, що молодий Грубич схожий на Андрія Данилка і солістів групи Ziferblat, які цього року представлять Україну на Євробаченні:
Нагадаємо, Грубич - журналіст, ведучий, який знайомий багатьом завдяки програмам "Знак якості" і "Твій день".
Зазначимо, що телеведучий 30 років у шлюбі. Разом із дружиною Світланою виховував трьох дітей: старшу Владу і близнюків Ольгу та Ярослава.
Влітку 2014 року в сім'ї Костянтина Грубича трапилася трагедія: його 17-річну доньку Ольгу збило авто на пішохідному переході в Києві, коли дівчина пізно ввечері поверталася додому.
Її одразу ж госпіталізували до лікарні з серйозними травмами, де вона провела три тижні в комі, але, на жаль, лікарям не вдалося її врятувати - вона померла 12 липня 2014 року.
Нещодавно Грубич показав, як виглядає його старша донька Владислава.
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