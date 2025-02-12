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Телеведучий Грубич щемливо привітав старшу доньку з 29-річчям: як вона виглядає

Середа 12 лютого 2025 15:46
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Телеведучий Грубич щемливо привітав старшу доньку з 29-річчям: як вона виглядає Костянтин Грубич (фото: instagram.com/kostya_hrubych)
Автор: Катерина Собкова

Український телеведучий Костянтин Грубич, який нещодавно вшанував пам'ять своєї доньки Ольги, цього разу опублікував знімки зі старшою донькою Владою. Сьогодні дівчині виповнюється 29 років.

Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

"Наша Влада Грубич неабиякий режисер свого життя: любить усе заздалегідь уявити, розпланувати, розписати сцени. Ось і день народження щороку ретельно пропрацьовує. Ранок 12 лютого завжди прагне провести в найтеплішому сімейному колі", - зазначив телеведучий.
Телеведучий Грубич щемливо привітав старшу доньку з 29-річчям: як вона виглядає
Влада Грубич з батьком (фото: instagram.com/kostya_hrubych)

Однак святкування цього року пішло не за планом, оскільки рано вранці РФ завдала по Києву потужного ракетного удару. Попри це, сім'я все ж знайшла в собі сили продовжувати радіти.
Телеведучий Грубич щемливо привітав старшу доньку з 29-річчям: як вона виглядає
Донька Грубича (фото: instagram.com/kostya_hrubych)

"Лише останніми роками в її постановку постійно втручається потужніший і безсердечний rouzznyavuy режисер. Цього разу, наприклад, змусив привітати доньку рано: наприкінці ночі влаштував страшні вибухи та нервову атаку. Ми сказали іменинниці, що це салют на її честь! А що робити: щоб не плакати, ми знаємо рецепти", - підкреслив із гумором телеведучий.
Телеведучий Грубич щемливо привітав старшу доньку з 29-річчям: як вона виглядає
Костянтин Грубич привітав доньку з 29-річчям (фото: instagram.com/kostya_hrubych)

Також Грубич згадав, як його дочка народилася.

"Ти з'явилася на світ у період найбільшого піка нашої з мамою любові. Ти бажана, очікувана дитина, ти дала старт абсолютно новій ері існування нашого союзу", - зазначив він.
Телеведучий Грубич щемливо привітав старшу доньку з 29-річчям: як вона виглядає
Костянтин Грубич показав старшу дочку Владу (фото: instagram.com/kostya_hrubych)

Телеведучий показав, як вдома вітали вдома квітами та тортом. Також він опублікував декілька знімків доньки, на яких вона зображена під час відпочинку та подорожей.

Нагадаємо, Грубич разом із дружиною виховували трьох дітей: старшу Владу і близнюків Ольгу та Ярослава.

10 років тому життя молодшої доньки Ольги трагічно обірвалося - її збила машина на пішохідному переході в Києві. Дівчина три тижні пробула в комі, але лікарям не вдалося її врятувати. Вона померла 12 липня 2014 року.

Раніше Грубич зізнався, скільки тисяч доларів заробляв на шоу "Знак якості".

Також телеведучий став на захист Клопотенка, який розлютив вірян зйомками в Лаврі.

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