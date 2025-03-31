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Анастасія Приходько показала, як виросла її старша донька: рідкісні фото

Понеділок 31 березня 2025 12:25
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Анастасія Приходько показала, як виросла її старша донька: рідкісні фото Анастасія Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Автор: Катерина Собкова

Українська співачка Анастасія Приходько продемонструвала в мережі нові фото старшої доньки Нанни, яка помітно підросла і змінилася.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Зазначимо, що артистка не часто показує своїх трьох дітей у блозі. Цього разу в Stories вона розповіла, що старшій доньці виповнилося 15 років.

"Ох вже ці підлітки. Нам 15", - підписала вона одну з фото.
Анастасія Приходько показала, як виросла її старша донька: рідкісні фото
Анастасія Приходько з донькою (скриншот)

На фото можна побачити, що дівчинка росте справжньою копією своєї зіркової мами. Для вечірки на честь дня народження Нанна вибрала чорну футболку оверсайз.
Анастасія Приходько показала, як виросла її старша донька: рідкісні фото
Приходько показала доньку Нанну (скриншот)

Також співачка продемонструвала, що вона накрила стіл із закусками та прикрасила будинок повітряними кульками на честь свята.
Анастасія Приходько показала, як виросла її старша донька: рідкісні фото
Дочці Анастасії Приходько виповнилося 15 років (скриншот)

Судячи з усього, Нанна не дуже охоче позувала для фото, як і всі підлітки в цьому віці.
Анастасія Приходько показала, як виросла її старша донька: рідкісні фото
Дочці Анастасії Приходько виповнилося 15 років (скриншот)

Що відомо про особисте життя Анастасії Приходько

Приходько - українська співачка та авторка пісень, заслужена артистка України (2017).

У 2010 році Приходько народила доньку Нанну від абхазького бізнесмена Нурі Кухілава, однак пара прожила разом недовго і розлучилася вже у 2013 році.

Цього ж року співачка знову вийшла заміж за чоловіка на ім'я Олександр, з яким познайомилася ще в шкільні роки.

У серпні 2015 року в пари народився син Гордій. А в березні 2021-го Приходько народила другого сина Луку.
Анастасія Приходько показала, як виросла її старша донька: рідкісні фото
Анастасія Приходько з трьома дітьми - архівне фото (фото: instagram.com/prykhodko_official)

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