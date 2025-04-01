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Притула вперше за довгий час показав своїх доньок, які помітно підросли

Вівторок 01 квітня 2025 11:10
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Притула вперше за довгий час показав своїх доньок, які помітно підросли Сергій Притула (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Популярний український телеведучий, шоумен, громадський діяч і волонтер Сергій Притула вперше за довгий час показав у мережі, який вигляд мають його доньки від другого шлюбу - Соломія і Стефанія.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його Instagram.

Таким чином Притула вирішив привернути увагу до зборів для підтримки ЗСУ, які він регулярно проводить.

"Соломія і Стефанія просять завершити березень потужним донатом на допомогу Силам Оборони України!", - зазначив він у підписі до фото.

Притула вперше за довгий час показав своїх доньок, які помітно підросли

Притула показав, як виросли його доньки (фото: instagram.com/siriy_ua)

Як відреагували в мережі

Фоловери Сергія Притули тут же почали коментувати його публікацію:

  • "Квіточки! Такі дорослі", - зазначила ведуча Маша Єфросиніна.
  • "Які ж вони вже дорослі"
  • "Красуні, такі дорослі"
  • "Які дорослі дівчатка. Час минає, діти ростуть, а в нас усе не краще"
  • "Які дівчатка красиві. Молодці! Допомагають, як можуть".

Притула вперше за довгий час показав своїх доньок, які помітно підросли
Сім'я Сергія Притули (фото: instagram.com/siriy_ua)

Нагадаємо, Притула був у шлюбі з Юлією Андрійчук. Вони познайомилися 2007 року в Тернополі, пізніше зіграли весілля, проте потім розлучилися. Від цих стосунків у нього є старший син Дмитро, якому минулого року виповнилося 16 років.

Влітку 2015 року він одружився вдруге - його обраницею стала Катерина Сопельник. У цьому шлюбі в нього народилися дві доньки: 2017 року Соломія, а 2021-го - Стефанія.

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