Притула вперше за довгий час показав своїх доньок, які помітно підросли
Популярний український телеведучий, шоумен, громадський діяч і волонтер Сергій Притула вперше за довгий час показав у мережі, який вигляд мають його доньки від другого шлюбу - Соломія і Стефанія.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його Instagram.
Таким чином Притула вирішив привернути увагу до зборів для підтримки ЗСУ, які він регулярно проводить.
"Соломія і Стефанія просять завершити березень потужним донатом на допомогу Силам Оборони України!", - зазначив він у підписі до фото.
Притула показав, як виросли його доньки (фото: instagram.com/siriy_ua)
Як відреагували в мережі
Фоловери Сергія Притули тут же почали коментувати його публікацію:
- "Квіточки! Такі дорослі", - зазначила ведуча Маша Єфросиніна.
- "Які ж вони вже дорослі"
- "Красуні, такі дорослі"
- "Які дорослі дівчатка. Час минає, діти ростуть, а в нас усе не краще"
- "Які дівчатка красиві. Молодці! Допомагають, як можуть".
Сім'я Сергія Притули (фото: instagram.com/siriy_ua)
Нагадаємо, Притула був у шлюбі з Юлією Андрійчук. Вони познайомилися 2007 року в Тернополі, пізніше зіграли весілля, проте потім розлучилися. Від цих стосунків у нього є старший син Дмитро, якому минулого року виповнилося 16 років.
Влітку 2015 року він одружився вдруге - його обраницею стала Катерина Сопельник. У цьому шлюбі в нього народилися дві доньки: 2017 року Соломія, а 2021-го - Стефанія.
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