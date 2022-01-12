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Телеканал "Рада" оконфузился в прямом эфире: инцидент произошел во время речи Шмыгаля (видео)

Новина українською →
Среда 12 января 2022 20:52
Телеканал "Рада" оконфузился в прямом эфире: инцидент произошел во время речи Шмыгаля (видео) Коллаж РБК-Украина: телеканал "Рада" оконфузился во время выступления Дениса Шмыгаля
Автор: Роман Мирончук

Телеканал "Рада" сегодня, 12 января, оконфузился в прямом эфире. Во время трансляции заседания правительства, где вел доклад премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, телезрители услышали женский голос.

Подробней об этом инциденте читайте в нашем материале ниже.

При этом закадровый голос диктора заглушил речь Шмыгаля детской считалкой про зайчика.

"Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять...", - прозвучало в прямом эфире на фоне речи премьер-министра.

Напомним, скандальный нардеп из партии "Слуга народа" Николай Тищенко в очередной раз опозорился. На этот раз депутат поздравил украинцев с Рождеством, но в конце добавил, что Христос воскрес. То есть перепутал Рождество с Пасхой.

Свое поздравление в виде колядки Тищенко публиковал на своей странице в Facebook. Позже через несколько часов он исправил свой пост и написал, что "Христос народився".

Мы также писали о том, что в Киеве коммунальщики снова опозорились своими действиями. На этот раз они вызвали негодования сети из-за того, что клали асфальт в снегопад.

Видео инцидента попало в сеть и у украинцев возникло масса гневных комментариев по поводу такой ситуации. Жители Киева не понимают логики таких действий дорожников.

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