У Telegram з'явилася нова схема шахрайства: як захистити свої дані в мережі

Проте разом із тим у Telegram не так важко заволодіти вашими даними, якщо знати нехитрий спосіб.

Від 24 лютого українці стали користуватися Telegram майже у вісім разів більше. Найбільше читачів мають новинні канали - зазвичай від одного до двох мільйонів.

Як не втрапити на гачок онлайн-аферистів - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що за нова схема обману

Нещодавно в Telegram з'явилася версія типу Premium. Вона розширює всі вже наявні функції майже вдвічі. Наприклад, з оновленою версією ви можете створити не 10, а 20 тек із чатами, якщо цього потребуєте.

Також з'явилися абсолютно нові опції, як розшифровка аудіоповідомлень, "живі" емодзі та інше. Підписка є досить доступною, оскільки в Україні коштує 120 гривень на місяць.

Проте разом із тим активізувалися шахраї, які пропонують Telegram Premium нібито за "дякую". Зі списку контактів вам приходить повідомлення про подарунок підписки на Telegram Premium. Для його активації потрібно перейти за невідомим посиланням та отримати код авторизації.

Однак щойно ви вводите код, ваш обліковий запис відкривається у зловмисника на комп'ютері, і він має доступ до всієї вашої особистої інформації, листувань тощо.

За допомогою цього шахрай може писати від вашого імені вашим друзям і просити позичити певну суму грошей, яку, звісно ж, ніхто не поверне.

Як захистити свої дані

Найкращим способом захисту стане встановлення двофакторної аутентифікації. Вона буде вимагати ввести пароль додатково при спробі авторизації.

Для підключення потрібно зайти в налаштування Telegram, вибрати розділ "Приватність і безпека". Знайдіть там опцію "Двоетапна перевірка" та увімкніть її.

Скриншоти

Наступного разу коли вам потрібно буде увійти в Telegram, ви будете вводити два паролі. Якщо на пам'ять сподіватися не хочете, можна залишити собі невелику текстову підказку, який саме пароль ввели для двофакторної аутентифікації.

Якщо ви вже перейшли за сумнівним посиланням, є спосіб швидко захистити обліковий запис. Для цього вам потрібно вийти з Telegram на усіх пристроях.

У тих же налаштуваннях оберіть вкладку "Пристрої". На екрані з'являться всі гаджети, на яких активний ваш акаунт у месенджері.

Щоб зловмисник не отримав доступу до жодного з них, просто натисніть кнопку "Завершити всі сеанси". Окрім того, ви можете встановити час, за який програма робитиме це автоматично, якщо ви ще користуєтеся сторінкою на певному гаджеті.

Скриншоти

Краще потурбуйтеся про додатковий захист облікового запису заздалегідь та не переходьте за сумнівними посиланнями, щоб отримати таку саму сумнівну вигоду.