В Telegram появилась новая схема мошенничества: как защитить свои данные в сети

Однако вместе с тем в Telegram не так трудно завладеть вашими данными, если знать нехитрый способ.

С 24 февраля украинцы стали пользоваться Telegram почти в восемь раз больше. Больше всего читателей имеют новостные каналы - обычно от одного до двух миллионов.

Как не попасть на крючок онлайн-аферистов - читайте ниже в материале Styler.

Что за новая схема обмана

Недавно в Telegram появилась версия типа Premium. Она расширяет все существующие функции почти вдвое. Например, с обновленной версией вы можете создать не 10, а 20 папок с чатами, если это требуется.

Также появились совершенно новые опции, как расшифровка аудиосообщений, живые эмодзы и прочее. Подписка достаточно доступна, поскольку в Украине стоит 120 гривен в месяц.

Однако вместе с тем активизировались мошенники, которые предлагают Telegram Premium якобы за "спасибо". Из списка контактов вам приходит уведомление о подарке подписки на Telegram Premium. Для его активации необходимо перейти по неизвестной ссылке и получить код авторизации.

Однако как только вы вводите код, ваш аккаунт открывается у злоумышленника на компьютере, и он имеет доступ ко всей вашей личной информации, перепискам и т.д.

С помощью этого мошенник может писать от вашего имени вашим друзьям и просить одолжить определенную сумму денег, которую, конечно, никто не вернет.

Как защитить свои данные

Лучшим способом защиты станет установка двухфакторной аутентификации. Она потребует ввести пароль дополнительно при попытке авторизации.

Для подключения нужно зайти в настройку Telegram, выбрать раздел "Конфиденциальность и безопасность". Найдите там опцию "Двухэтапная проверка" и включите ее.

Скриншоты

В следующий раз, когда вам нужно будет войти в Telegram, вы будете вводить два пароля. Если на память надеяться не хотите, можно оставить себе небольшую текстовую подсказку, какой пароль ввели для двухфакторной аутентификации.

Если вы уже перешли по сомнительной ссылке, есть способ быстро защитить аккаунт. Для этого вам нужно выйти из Telegram на всех устройствах.

В этих же настройках выберите вкладку "Устройства". На экране появятся все гаджеты, на которых активен ваш аккаунт в мессенджере.

Чтобы злоумышленник не получил доступа ни к одному из них, просто нажмите кнопку "Завершить все сеансы". Кроме того, вы можете установить время, за которое программа будет делать это автоматически, если вы используете страницу на определенном гаджете.

Скриншоты

Лучше позаботьтесь о дополнительной защите учетной записи заранее и не переходите по сомнительным ссылкам, чтобы получить такую же сомнительную выгоду.