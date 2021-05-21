Техосмотр в Украине будут проводить в онлайне: эксперт рассказал о новшествах

Так, процесс прохождения техосмотра будет осуществляться с видеофиксацией - такую норму хочет ввести правительство, рассказал эксперт.

Он также отметил, что данное новшество является вынужденной мерой. Связана она с тем, что в 2010 году, когда в Украине проводили ТО, была широко распространена практика выписывания документов даже без поверхностного осмотра транспортного средства.

Гончарук добавил, что видео с камер уполномоченных инспекторов будут сохранять в едином государственном реестре.

Сам же техосмотр автомобилей будет проводиться в онлайн-режиме.

По словам главы АБЭТ, в новом законопроекте хотели учесть также и человеческий фактор в процессе проведения ТО. Теперь инспекторы будут нести ответственность по соблюдению процедуры проведения технического осмотра транспорта и результаты проверки.

Эксперт обратил внимание, что старые машины - при условии исправного технического состояния - также смогут безопасно эксплуатироваться на дорогах общего пользования.