Техогляд в Україні проводитимуть в онлайні: експерт розповів про нововведення

Так, процес проходження техогляду буде здійснюватися з відеофіксацією - таку норму хоче ввести уряд, розповів експерт.

Він також зазначив, що дане нововведення є вимушеним заходом. Пов'язаний він з тим, що в 2010 році, коли в Україні проводили ТО, була широко поширена практика виписування документів навіть без поверхневого огляду транспортного засобу.

Гончарук додав, що відео з камер уповноважених інспекторів зберігатимуть в єдиному державному реєстрі.

Сам же техогляд автомобілів буде проводитися в онлайн-режимі.

За словами глави АБЕТ, в новому законопроекті хотіли врахувати також і людський фактор в процесі проведення ТО. Тепер інспектори нестимуть відповідальність щодо дотримання процедури проведення технічного огляду транспорту та результати перевірки.

Експерт звернув увагу, що старі машини - за умови справного технічного стану - також зможуть безпечно експлуатуватися на дорогах загального користування.