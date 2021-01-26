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Техосмотр транспорта должен быть обязательным с 2022 года, - Криклий

Киев, Вторник 26 января 2021 09:23
Техосмотр транспорта должен быть обязательным с 2022 года, - Криклий
Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине планируют сделать обязательным технический осмотр транспортных средств с 2022 года. Вводить его будут постепенно.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, начать вводить техосмотр могут с переоборудованных автомобилей, которые впервые ввозятся. Такие транспортные средства все равно проходят сертификацию.

"Соблюдение транспортных технических требований и контроля важны. Но это должно быть мягко, чтобы не вызывать негативную реакцию и сопротивления населения. Потому что многие вспоминают Госавтоинспекцию, когда там были сплошные очереди и за какую-то гривну все это продавалось", - заявил Криклий.

Министр отметил, что введение техосмотра транспорта является одним из основных требований в имплементационных документах по евроинтеграции.

"Это почти 20% от наших обязательств в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, ведь это прежде всего касается экологических норм. Например, в непромышленных городах основным фактором загрязнения являются именно транспорт. Транспорт - это еще и вопрос безопасности перевозки пассажиров и грузов", - рассказал Криклий.

Отметим, что обязательный техосмотр личных авто в Украине был отменен в 2011 году, а новые требования вводятся в соответствии с Директивой 2014/45/ЕС.

Напомним, Кабинет министров Украины предлагает контролировать прохождение техосмотров автобусами и коммерческим транспортом с помощью меток радиочастотной идентификации (RFID).

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Новости Украины Общество ТехосмотрВладислав Криклий

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